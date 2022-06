Interessant om te kijken wat de vliegkilometers van de NPO hebben opgeleverd

Er zijn grofweg twee categorieën buitenlandprogramma’s op televisie: (journalistieke) reisprogramma’s (Frontlinie, Floortje naar het einde van de wereld) en entertainment tegen een exotisch decor (Wie is de Mol, De gevaarlijkste wegen van de wereld). Bij de NPO waren afgelopen weekend beide genres vertegenwoordigd: onder meer Oasis in de Oriënt (EO) en Ik vertrek: even weg (Avrotros). Na een week van klimaatprotesten én het kabinetsbesluit dat Schiphol moet krimpen, is het interessant dus om te kijken wat de gemaakte vliegkilometers van de NPO hebben opgeleverd.

In ‘Ik vertrek: even weg’ spelen de deelnemers in Spanje een spelletje boerengolf. Beeld AVROTROS

EO-presentator Kefah Allush zit in een golfkarretje op een gigantisch vijfsterrenresort op de Malediven. Zo’n super-de-luxe oord dat rechtstreeks uit een advertentie voor huwelijksreizen lijkt te komen. ‘Ons zand is wit, ons water is kristalhelder. En we hebben shoppingoutlets en veel restaurants’, praat zijn chauffeur de reisbrochure na, ‘je kunt er een congres of trouwfeest houden...’ ‘Met champagne?’ Uiteraard.

Redenen te over waarom rijke toeristen de afgelegen eilandengroep bezoeken. Maar inmiddels zijn er door de klimaatcrisis minstens zoveel argumenten om dat niet te doen, en om die in beeld te brengen (voor ons thuisblijvers), reist Allush er juist heen. In het tweede seizoen van dit reisprogramma over kleine gemeenschappen staat klimaatverandering centraal.

De natuur van de Malediven wordt bedreigd door de zeespiegelstijging. De eigenaar van een kleinschalige surfschool laat zien hoe het eiland afbrokkelt door de veranderende zeestroming. Hoe dat komt? Door hagelnieuwe stukken opgespoten eiland die als bouwgrond dienen voor nieuwe resorts. Volslagen krankzinnig en toch gebeurt het.

Die nieuwe grond is ook medeoorzaak van de grote koraalsterfte. Kefah Allush spreekt een duiker die probeert een sprietje koraal terug te planten. Veel helpt het niet, ‘maar het is beter dan niets doen, toch?’, aldus de jonge duiker.

In Ik vertrek: even weg zien we hoe een Nederlands stel met hotel in Oostenrijk een soort Puberruil doet met een Hollands stel dat ooit een kartonnen huis in Spanje kocht en die nu op hun terrein een minicamping uitbaat. Beide ondernemers deden eerder mee aan Ik vertrek. Zo waren ze in Oostenrijk aanvankelijk van plan een pannekoekenrestaurant uit te baten, iets waar inmiddels weinig van over lijkt te zijn.

Waar je nog wel terechtkunt voor een goede pannekoek, zagen we in de aflevering van vorige week. In Gambia! De Nederlandse pannekoekenbakkers aldaar ruilden met een Nederlands gezin in Frankrijk, de familie Verdonk. Die merkte op dat het er in Gambia – duh – anders aan toegaat dan in Frankrijk. Twee keer douchen per dag en zomaar koffiezetten is er bij het Hollandse stel door elektriciteits- en wateronderbrekingen niet bij. Toch is er veel begrip en respect over en weer en sluiten de ondernemers vriendschap. Vermakelijk? Ja, hoor. Maar eerlijk: hiervoor hadden ze die vliegtuigen net zo goed aan de grond kunnen houden.