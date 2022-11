Inspirerende gesprekken met schrijvers op festival Crossing Border, onder wie Andrej Koerkov

Kees van Kooten leest voor op literatuur- en muziekfestival Crossing Border. Beeld Remco Koers

Het is zaterdagmiddag vol in het Haagse Theater aan het Spui. Als onderdeel van het dagprogramma van het Crossing Border festival, de 30ste editie, zal de Oekraïense schrijver Andrej Koerkov worden geïnterviewd. In de zaal zitten veel van zijn landgenoten, die gratis naar binnen mochten. Koerkov wordt in eigen land als belangrijkste schrijver beschouwd en de vertaling van zijn Dagboek van een invasie is net van de persen gerold. Karkow begint zijn boek in december vorig jaar, een paar maanden voor de Russische aanval op zijn land. In het inzichtelijke interview vertelt hij aan NRC-journalist Michiel Krielaars hoe hij op 24 februari voor het laatst in vredestijd in Kyiv borsjtsj bereidt en legt uit hoe zijn land de oorlog ondergaat.

Het is zo’n schrijversinterview waarmee Crossing Border zich al jaren ondescheidt: actueel, inspirerend en aanzettend tot een boekaankoop. Dat doet zaterdagmiddag dan ook een flink deel van de aanwezigen. Na afloop vormt zich een lange rij voor het signeertafeltje van Koerkov.

Een goed idee ook dat dagprogramma, zeker wanneer zo’n vooraanstaand auteur als Koerkov beschikbaar blijkt. Het werkt beter dan ’s avonds uitwijken naar kerken of theaters, zoals Crossing Border dat voorheen deed. Dit jaar vond het avondprogramma vrijdag en zaterdag plaats in de vier zaaltjes van het Korzo Theater en hoefde niemand de stad door. Er waren vrijdag mooie muzikale optredens van onder anderen Robin Kester, die de zaal bedwelmde met prachtig vormgegeven liedjes, en de zeer gedreven band Hallo Venray. Zaterdag was het genieten van de americana van de Delines, een band die uitgevonden lijkt voor een festival als Crossing Border, waar de kruisbestuiving tussen literatuur en muziek centraal staat. Zangeres Amy Boone zong de liedjes geschreven door de gitarist naast haar, Willy Vlautin die tevens bekendstaat als begenadigd auteur van romans en verhalen. Mooi was het verhaal over een kroeg waarop Vlautin in zijn kantoortje zicht had, die al om 7 uur openging, en hem inspireerde tot het droefgeestige Cheer Up Charley.

De Amerikaanse kunstenaar en muzikant Lonnie Holley. Beeld Jassir Jonis

De mooiste voordracht was vrijdag van Kees van Kooten. Van Kooten (81) treedt eigenlijk nooit meer op, maar liet zich overhalen om naar het jubilerende Crossing Border te komen. ‘Ik ga eerst voorlezen, daarna ga ik wat leuks doen’, begon hij zijn optreden voor een volle zaal. Dat voorlezen van onder meer het verhaal Naar Delft heen, over een fietsavontuur uit zijn jeugd, was al leuk genoeg. Van Kooten had het zo naar zijn zin dat hij de 20 geplande minuten ruimschoots overschreed en uit zijn hoofd een mooi gedicht reciteerde waarin ook zijn dit jaar overleden vriend Remco Campert voorbijkwam. Ineens voelde je de eenzaamheid van de man op leeftijd op het podium die zijn vrienden langzaam uit zijn leven ziet verdwijnen. Dat was ontroerend.

Maar er viel bij Van Kooten vooral veel te lachen, en ook elders in Korzo was de toon niet altijd die van serieuze literatuur.

P. J. Harvey in de Koninklijke Schouwburg, waar ze vertelt over haar boek ‘Orlam’. Beeld Remco Koers

Dit jaar stond Crossing Border deels in het teken van het fonds van de Britse uitgeverij White Rabbit, drie jaar geleden begonnen door Lee Brackstone, die het festival al 21 jaar bezoekt. Eerst in zijn hoedanigheid als redacteur van uitgeverij Faber, waar hij onder meer DBC Pierre’s Vernon God Little binnenhaalde. Brackstones eigen uitgeverij White Rabbit heeft in korte tijd veel aan popcultuur gerelateerde boeken uitgebracht, die allemaal de moeite waard zijn. Veel muzikanten heeft hij overgehaald en begeleid in het schrijven van memoires en een deel van hen was met hem naar Crossing Border meegekomen. Mooi was zijn gesprek met folkzangeres Vashti Bunyan, die op zangerige, lyrische toon vertelde over hoe ze in de jaren zestig en zeventig een nomaden-bestaan leidde. Nee, leuk was dat niet, die hippietijd. Vooral akelig, zoals ze in haar dit jaar verschenen memoires Wayward duidelijk maakt. Ze had te veel woorden, concludeerde de zangeres, en te weinig muziek om die in te verpakken, dus is ze maar een boek gaan schrijven.

Ook voor haar signeertafel een lange rij. Niemand leek zonder boeken het festival te verlaten. Zeer onderhoudend en geestig was ook het gesprek over het boek van de Schotse bandleider van Mogwai, Stuart Braithwaite, die mooie anekdotes had over hoe hij zich als 14-jarige voordeed als 18-jarig meisje om bij een concert van Iggy Pop naar binnen te mogen.

En al was er voor de bezoekers die niet bekend zijn met het Noord-Engelse Mancunian-accent weinig van te verstaan, de lach van voormalig Happy Mondays-danser Bez, die aan de tand werd gevoeld door zijn biograaf Andrew Perry, was al aanstekelijk genoeg.

Bez is in eigen land inmiddels een tv-beroemdheid, wat moeilijk voorstelbaar is voor wie hem ooit met zijn maracas in Happy Mondays zag zwaaien. Geestig was zijn verhaal over Mondays-zanger Shaun Ryder, die hem eens om vier uur in ’s nachts in het ziekenhuis bezocht en het personeel de stuipen op het lijf joeg.

En zo verliet je met een flinke stapel boeken en een grote grijns het Korzo theater.