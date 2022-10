Inspiratie is geen kwestie van geluk, toont Ap Dijksterhuis met verleidelijk enthousiasme ★★★★☆

Ap Dijksterhuis Beeld Bob Bronshoff

Werkte hij aan zijn boeken volgens een vast dagritme of alleen als hij inspiratie had? De Engelse schrijver Somerset Maugham, die deze vraag ooit voorgelegd kreeg, antwoordde droog: ‘Ik werk alleen als ik inspiratie heb. Gelukkig heb ik elke ochtend inspiratie, precies om negen uur.’

Inspiratie en hard werken gaan hand in hand. Je hebt een goed idee, gaat aan het werk, loopt vast, probeert het nog eens, gaat er een nachtje over slapen, en als je de volgende dag wakker wordt, weet je opeens hoe je verder kunt. Met nieuwe inspiratie en frisse moed ga je er weer tegenaan, tot het volgende moment van stagnatie.

In het onlangs verschenen Inspiratie van psycholoog Ap Dijksterhuis staat de wisselwerking tussen inspiratie en hard werken centraal. Dijksterhuis, bekend van eerdere boeken als Het slimme onbewuste en Op naar geluk, put voor zijn nieuwste boek uit biografieën van en interviews met beroemde mensen die extreem presteerden. Zoals de Britse schrijfster J.K. Rowling, die in 1990 in de vier uur vertraagde trein van Manchester naar Londen out of the blue de inval kreeg voor een verhaal over een tovenaarsleerling met diverse personages en verhaallijnen die zich als vanzelf in haar hoofd leken te ontvouwen. Het kostte daarna nog wel zeven jaar ploeteren voor ze het eerste deel van haar Harry Potters-reeks op papier had, maar die onverwachte inval beschouwde Rowling als puur geluk hebben.

Zo niet Dijksterhuis: ‘Inspiratie is geen kwestie van geluk.’ Inspiratie komt, zegt hij, uit het onbewuste, dat vaak al jaren voorbewerkt is voor het met zijn bijna magische inval op de proppen komt. Zo wist Rowling als kind al dat ze schrijfster wilde worden en had ze voorafgaand aan haar inval twee (niet gepubliceerde) romans geschreven. Er was gelezen, gestudeerd, geoefend, gefaald – er was kortom materiaal genoeg waarmee het onbewuste aan de gang kon gaan.

De big bang

Wat geldt voor schrijven, betoogt Dijksterhuis, geldt voor al het werk waaraan nieuwe inzichten en creativiteit te pas komen. Eerst is er de roeping (‘ik wil schrijver worden’), gekoppeld aan de motivatie om daar zo veel mogelijk tijd aan te besteden. En dan voert oefening je naar, zoals Renate Dorrestein het formuleerde ‘de initiële flits of de big bang die een boek mogelijk maakt, en de eindeloze hoeveelheid sterretjes die onderweg benodigd zijn om het boek te kunnen voltooien’.

In een aangenaam wervelende mix van verhalen voert Dijksterhuis tientallen schrijvers, wetenschappers, componisten, songwriters, kunstenaars, chef-koks, wereldverbeteraars en zelfs sporthelden op om het verband tussen inspiratie en keihard werken inzichtelijk te maken. Zoals de natuurkundige Isaac Newton, bij wie het idee van zwaartekracht postvatte dankzij een voor zijn voeten neerploffende appel. Of de Indiase advocaat Mahatma Gandhi, die bij zijn aankomst in Zuid-Afrika voor zijn eerste baan uit een trein werd gegooid omdat hij niet opstond voor een witte man. Nog diezelfde nacht, op het perron, besloot hij zijn leven aan geweldloos verzet tegen racisme te wijden. Of Pieter van den Hoogenband, die tijdens een zwemwedstrijd op gelijke hoogte van zijn tegenstander bleef en in een flits besloot om bij de finish niet, zoals de gewoonte was, met zijn volle hand de plaat van de tijdswaarneming te raken, maar met zijn vingertoppen recht vooruit. En hij won.

Inspiratie is niet exclusief

Wat al deze extreme presteerders met elkaar gemeen hebben is dat ze op het monomane af gefocust zijn op hun doel, soms met verwaarlozing van anderen en ook zichzelf. Niet iets wat je iedereen zou aanbevelen. Dat doet Dijksterhuis ook niet, maar hij heeft zijn boek wel nadrukkelijk geschreven als hulpbron voor iedereen. ‘Inspiratie is geen exclusieve eigenschap die voorbehouden is aan speciale mensen. Het is een verworvenheid van ons brein.’ Iedereen heeft verbeeldingskracht, dus doe daar iets mee, is zijn aanbeveling: kies werk waar je hart ligt, zet je er vol voor in, oefen, zet door, en hol de inspiratie tegemoet.

Waarom we dat moeten doen? Omdat, aldus Dijksterhuis, het gelukkig maakt. Hij brengt zijn aanbevelingen met verleidelijk enthousiasme, maar dat kan hij vooral doen omdat hij een ongezien leger van mensen buiten beschouwing laat. Mensen die het hele lijstje aanbevelingen van Dijksterhuis kunnen afvinken, en toch eindigen met ongepubliceerde boeken, schilderijen die niemand wil zien, een restaurant zonder klandizie, ideeën waar geen patent of investeerder voor te vinden is. Zou het geluk dan niet snel verzuren? Hoewel het boek vast een bron van inspiratie kan zijn voor mensen die vastlopen in hun projecten, is het als zelfhulpgids weinig realistisch. Maar het biedt zeker inzicht in het hoe en wat van inspiratie en, belangrijker, het is gewoon heel leuk om te lezen.

Ap Dijksterhuis: Inspiratie – Hoe we tot grootse prestaties komen. Prometheus; 360 pagina’s; € 25.