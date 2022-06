Inside Problems is een van de betere albums van Andrew Bird ★★★☆☆

We zijn de tel een beetje kwijt, maar een stuk of zeventien volwaardige studio-albums heeft de Amerikaanse Andrew Bird inmiddels wel gevuld met zijn innemende mix van viool, zang en kunstfluiten. Het nu verschenen Inside Problems is een van de betere, misschien wel omdat hij met zijn kwartet alles vrij direct heeft opgenomen en de nadruk precies ligt op de schoonheid van zijn met zachtmoedige, melancholieke stem gezongen liedjes.

Die schoonheid bestaat uit het integreren van zijn kunstfluiten en bijzondere manier van vioolspelen. Niemand kan ter introductie zo mooi een wijsje blazen of zoals in Eight de boel opschudden met een vileine uitbarsting op de vioolsnaren.

Een hoogtepunt op dit album is The Night Before Your Birthday, dat klinkt als een ode aan The Velvet Underground (let weer op de viool). Maar het zou ook zo maar een eerbetoon aan hun grootste fan Jonathan Richman kunnen zijn, en dat is net zo verdiend.

Andrew Bird Inside Problems Pop ★★★☆☆ Loma Vista/Universal