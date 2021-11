Inside Job: Al die complottheorieën zijn dus waar ★★★☆☆

Inside Job

Al die complottheorieën over schaduwregeringen en reptielenmensen die onder ons zijn? Die zijn dus waar. In de animatieserie Inside Job is een team nerdachtige wetenschappers fulltime bezig de waanzinnigste samenzweringen verborgen te houden voor ons schapen. Dat is een drukke baan. De burn-outs liggen op de loer.

Inside Job is gemaakt door het Amerikaanse animatietalent Shion Takeuchi. Zij schreef en tekende mee aan de briljante serie Gravity Falls, en die oorsprong is terug te vinden in haar eerste eigen show. Ook in Gravity Falls namen twee listige kinderen het op tegen een raadselachtig kwaad. De serie was leuk voor kinderen en oudere kijkers en werd dankzij de oplopende spanning en de slim evoluerende karakters een cultreeks.

Inside Job is geschreven voor een eenduidiger doelgroep. Want al zijn de idiote complotten die zich ontvouwen misschien nog amusant voor jong en oud, de onderliggende verhaallijnen over verknipte arbeids- en man-vrouwverhoudingen zijn dat waarschijnlijk niet.

De afleveringen over reptielen die geheime galafeesten organiseren, en robotpresidenten die opnieuw moeten worden geprogrammeerd, zijn geestig, ook omdat ze richting de finale gierend uit de klauwen mogen lopen.

Vooral het hoofdstuk Clone Gunman is hilarisch. In het kloonlaboratorium van de geheime dienst liggen replica’s opgeslagen van alle dode Amerikanen waar een complot omheen is gefabriceerd, van Elvis tot Tupac Shakur en John F. Kennedy. Als de kloons ontsnappen en zich vermenigvuldigen, moet het team aan de bak om de aarde te redden. Het wordt een feestelijk pandemonium, waarbij je vaak op de pauzeknop moet drukken om alle popculturele verwijzingen mee te kunnen pikken.

Maar Inside Job dwaalt af in meer persoonlijke maar duidelijk minder geslaagde delen. Hoofdrolspeelster Reagen Ridley, de slimme maar sociaal onhandige teamleider (Lizzy Caplan) probeert zich staande te houden in een mannenwereld. Zij moet slappe seksistische humor ontwijken en probeert intussen zelf deuken te slaan in het imago van de sociaal wel heel vaardige Brett Hand (Clark Duke), en dus haar concurrent voor de hoogste baan.

Maar deze werkvloerproblematiek laat zich moeilijk inpassen in de vrolijke complottenwereld: de grappen zijn minder bevlogen en het voelt wat plichtmatig aan, alsof aan alle uit de hand lopende pret ook een voornaam maatschappelijk thema moest worden toegevoegd. Dat hoeft niet altijd.