Inshallah – Nida’s emancipatiestrijd biedt een inkijkje in de verloren campagne van de op de islam geïnspireerde partij

Maar liefst vier nieuwe partijen namen woensdag zitting in de Tweede Kamer, en dat kan de indruk wekken dat het in 2021 makkelijk was om door te dringen tot het parlement. De documentaire Inshallah – Nida’s emancipatiestrijd laat zien dat niets minder waar is.

De jonge islamitische partij Nida kwam in 2014 met twee zetels in de Rotterdamse raad. Partijleider Nourdin el Ouali was toen pas een jaar voor zichzelf bezig na eerst lid te zijn geweest van GroenLinks. Nida breidde uit naar de lokale politiek van Almere en Den Haag op de vleugels van de groeiende groep hoogopgeleide islamitische jongeren. De Kamer lonkte, en tv-journalist Justus Cooiman besloot de campagne van Nida te volgen met de stille hoop een zegetocht vast te leggen.

‘Nida is een van de meest onderschatte partijen’, zegt El Ouali (40) in de documentaire. ‘We zijn in geen enkele peiling gezien, maar de kans is bovengemiddeld dat we het halen.’ Hij droomt van drie zetels. Maar: ‘Twijfel is onderdeel van mijn bestaan. Alles wat we doen is voor het eerst, op de tast. Het is heel spannend, maar ook onzeker.’

Negentien dagen, verspreid over vier maanden, is Cooiman op pad gegaan met El Ouali en andere Nida-mensen. Meestal ging hij zonder team en bediende Cooiman de camera zelf. Zodoende zit je als kijker de campagne dicht op de huid, wat in coronatijd bijzonder is. Als bijvoorbeeld fondsenwervers alle leden afbellen om 5.000 euro bij elkaar te krijgen voor de verkiezinginskas. Of als ze een tv-studiootje hebben gebouwd om online een eigen talkshow te maken, omdat de uitnodigingen van Jinek en Op1 uitblijven.

Voor RTV Rijnmond volgde Cooiman jarenlang de Rotterdamse politiek en hij maakte al eens een lang tv-portret van Ahmed Aboutaleb. Dit is de eerste documentaire die hij op eigen kracht heeft gemaakt. Zoals hij met de burgemeester van Rotterdam naar sportschool en supermarkt ging, zo volgt hij nu El Ouali naar zijn kampeerauto Scooby, waarmee hij in zijn eentje de natuur in trekt. Ook bezoeken ze samen het graf van de vader van El Ouali, die in 2020 aan corona overleed en vanwege de pandemie niet in zijn geboorteland Marokko kon worden begraven.

Hoezeer Nida ook dacht met een op de islam geïnspireerd links-progressief programma kiezers te winnen, uiteindelijk draait het uit op een machtsstrijd met Denk. Als een Amsterdams gemeenteraadslid van Denk kort voor de verkiezingen overstapt naar Nida, hoopt El Ouali nog dat deze ‘stomp in de buik’ het speelbord verandert.

Maar nee. Als de harde kern van Nida hun partij ook niet in de exitpoll ziet verschijnen tijdens de uitslagenavond in de moskee, gaan ze ontgoocheld naar de gebedsruimte. Later blijkt dat ze 33.834 stemmen hebben behaald, nog geen halve zetel.

Cooiman financierde de documentaire deels met de aan hem verstrekte Mark Hoogstad Beurs van 12.500 euro, ingesteld ter nagedachtenis aan de in Rotterdam bekende stadhuisverslaggever. Door veel zelf te filmen, hield hij genoeg budget over om muziek te laten componeren door Yehuda Samson. Niet onbelangrijk, want die soundtrack brengt spanning in een documentaire waarvan de afloop bij voorbaat bekend is.