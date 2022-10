Ineens zat de talkshowplakker vastgelijmd op tafel voor de neus van Beau

En dan zit je ineens vastgelijmd aan een talkshowtafel. Klimaatactivist Jelle de Graaf schreef dinsdagavond tv-geschiedenis, toen hij iets voor half elf van zijn stoel klom om zich met zijn handen vast te lijmen aan de talkshowtafel van Jinek (deze week gepresenteerd door invaller de luxe Beau van Erven Dorens). Een ideale plaksetting, want bij de immer gezellige hockeyvader is het prima kleven. Stel je voor dat je vastgeplakt zat voor de intimiderende gestalte van Sven Kockelmann.

Maar waar begin je? Je wordt ’s ochtends wakker met een lichte wedstrijdspanning. Eerst nog even op de fiets naar de Praxis, waar je de kassamedewerker vraagt om de allersterkste tweecomponentenlijm. Misschien voor de zekerheid nog een prittstift meenemen?

Vervolgens nadenken over het plan van aanpak. Plak je meteen, of midden in het gesprek? En wat doe je als sidekick Roelof Hemmen je ineens van tafel sleurt? Eerst nog maar even oefenen op je eigen eettafel. Die is eigenlijk te klein, maar ach. Ondertussen tekst instuderen. Focus op disruptie, ongemak en urgentie. Misschien toch even benadrukken dat klimaatactivisten inderdaad rete-irritant kunnen zijn.

Eenmaal aan tafel loopt het niet. Er zijn haperingen, de discussie met Van Gogh Museum-directeur Emilie Gordenker is stroef, en aan tafel wordt je urgentie totaal niet gevoeld. Langzaam gaat de hand naar je broekzak. Je hoopt maar dat je handen niet te bezweet zijn. Snel klimmen voordat Hemmen zijn tackle kan inzetten, en ondertussen uitkijken voor het hoofd van Han Peekel. In de haast vooral níét de lijm laten vallen.

Talkshowplakker Jelle de Graaf bij ‘Jinek’ (met Beau van Erven Dorens). Beeld RTL

En daar zit je dan, als hoofdrolspeler in je eigen groteske speelfilm. Je schreeuwt dat je vastzit in een liveprogramma, en dat je het wilt hebben over de ecologische crisis, Pakistan en Nigeria. Tussendoor vraag je waarom er geen mensen uit de Amazone aan tafel zitten. Beau lacht ondertussen besmuikt. Hij is de brutale schoolmeester, die dondersgoed weet dat hij met zijn plakdoerak top-tv te pakken heeft.

In de reclame moet je worden ontzet. Je roept dat je veiligheid op het spel staat, maar het mag niet baten. Het tafelblad wordt losgemaakt, en je wordt als een onbegrepen zonnekoning weggedragen. De deuropening blijkt te smal. De tafel wordt gekanteld, maar de lijm houdt het niet meer. Je lazert op de grond, en gooit er per ongeluk een ziekte uit. Je wordt de studio uitgeleid, en weet één ding zeker: je bent tv-geschiedenis geworden.

Ondertussen houdt klimaatactivist Rozemarijn van ’t Einde bij Op1 een gloedvol en kraakhelder betoog over de noodzaak van snelle klimaatactie. Maar de realiteit is natuurlijk dat niemand over drie jaar nog terugdenkt aan haar betoog, terwijl de talkshowplakker de geschiedenisboekjes ingaat. Sterker nog: een dag later was de inhoud allang vergeten en ging het gesprek alleen nog maar over de vorm. De boodschapper had zijn eigen boodschap verslagen.