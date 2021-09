Indrukwekkende memoires van een Wehrmacht-soldaat

‘Een detachement gaat kijken in de blokhut. Er klinkt een daverende klap. Een geiser van aarde, sneeuw en stukken hout vliegt boven het bouwsel uit. Wesreidau holt naar de rokende bunker. We lopen achter hem aan. Drie mannen zijn aan stukken gescheurd. Twee van hen zijn totaal onherkenbaar. De derde rochelt, zijn bloed spuit ter hoogte van zijn edele delen uit hem. Binnen liggen de overblijfselen van vier mannen die al eerder zijn gesneuveld, verward in het puin. ‘Pas op voor mijnen!’, roept Wesreidau. Ze hebben onvoorstelbare dingen gezien, maar nog nooit zoiets gruwelijks.’

Guy Sajer was 16 jaar oud toen hij zich vrijwillig aanmeldde voor de Duitse Wehrmacht. Hij arriveerde in de winter van 1942 aan het oostfront, en zou tot aan het bittere einde aan Duitse zijde vechten. Zijn memoires De vergeten soldaat zijn een aaneenrijging van kou, honger, verveling, slaapgebrek, chaos en vooral: zinloze slachtpartijen. Het ware gezicht van de oorlog, indrukwekkend beschreven. Maar voor de liefhebbers.

Beeld De Arbeiderspers