Indringende roman in verzen over de machtswellust van dictators

Die andere oorlog, in Syrië, lijkt hier nu ver vandaan en bijna vergeten. De Luikse schrijver en dichter Antoine Wauters (1981) brengt hem bij je terug, dichterbij dan je lief is. Zijn roman in verzen Mahmoud of het wassende water is het afgelopen jaar met twee prijzen bekroond. Het is een ingetogen maar indringende tekst, juist doordat hij is opgebouwd uit sterke, associatieve beelden.

In een land dat ‘een reclame voor de dood’ is, leeft een oude man aan de rand van het kunstmatige meer in de Eufraat, het Assad-meer. Het is een dichter, daarom heeft hij drie jaar in de gevangenis gezeten. Daarna de oorlog. Hij brengt zijn dagen door in zijn roeiboot. Als hij zich sterk genoeg voelt, duikt hij. Onder het water ligt zijn kindertijd – voor het meer moesten 11 duizend gezinnen verhuizen. Boven water wordt er nog altijd gevochten en verliest hij zich in zijn herinneringen. Hij praat. Zijn kinderen zijn vertrokken, ze wilden meevechten tegen Assad. Het is een diep treurig verhaal over de machtswellust van dictators die een land en zijn bewoners kapot heeft gemaakt.

Antoine Wauters: Mahmoud of het wassende water. Uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuyst. Vleugels; € 23,95.