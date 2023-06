‘Indra’s Net’ is een vrolijke viering van saamhorigheid, met stemmen die alles lijken te kunnen ★★★★☆

‘Indra’s Net’ door Meredith Monk en het Vocal Ensemble. Beeld Yvonne Porta

De Amerikaanse Meredith Monk (80) is grensverleggend componist, zangeres, choreograaf en regisseur. Haar voorstellingen brengen uiteenlopende vormen en genres samen, maar verkennen vooral de mogelijkheden van de menselijke stem. Zo ook haar nieuwste, Indra’s Net, dat op het Holland Festival in wereldpremière ging. Halverwege deze voorstelling staat Monk in een halve cirkel met de zeven zangers van haar Vocal Ensemble, allemaal vrolijk te klakken met hun tong. Alleen Monk kan van zo’n onbenullig, alledaags geluid een prachtige harmonie maken. Het past precies in haar klankrepertoire, dat verder ook grommen, zuchten en keelzang omvat.

Het moment is exemplarisch voor de boodschap die Monk wil uitdragen. Ze liet zich inspireren door het boeddhistische verhaal over Indra’s net, een net vol diamanten die elkaar tot in de oneindigheid weerspiegelen. Het is een metafoor voor onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. Dat is dan ook het thema van de voorstelling, al duidelijk vanaf het moment dat het Vocal Ensemble bij opkomst een choreografie opvoert waarbij de zangers veelvuldig elkaars handen pakken.

Gelukkig blijft Monk niet hangen in clichématige uitingen van saamhorigheid, maar weet ze veel vaker op slimme manieren het thema te verweven in de voorstelling. Het orkest en het ensemble werken zo naadloos samen dat de luisteraar niet altijd weet waar de grens ligt tussen het geluid van een stem of dat van een viool. Ook wordt vaak in het midden gelaten welke zanger op welk moment zingt.

Indra’s Net is een vrolijke viering van saamhorigheid. De humor overschaduwt niet de vernuftige composities en de buitengewone kundigheid van het Vocal Ensemble, die werkelijk alles met hun stem lijken te kunnen. De kracht van hun collectieve overgave bewijst juist opnieuw Monks opbeurende boodschap.