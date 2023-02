Indra en Guus verloren hun dochter na een dooltocht door de geestelijke gezondheidszorg. ‘Naar de hel met de privacywetgeving!’

Indra en Guus Sluiter over hun dochter: ‘Ons beeld van Melissa is alleen maar verrijkt.’ Beeld Imke Panhuijzen, assistentie Sofie van Hal

Melissa wilde schreeuwen. In een museum. In het plechtstatige Parijse Palais de Tokyo nog wel.

‘Als zij ergens binnenkwam, lichtte de ruimte op’, zegt haar vader Guus. ‘Ze was nieuwsgierig, open-minded en altijd in voor avontuur. Melissa was 9 toen we in die grote zaal met kunstwerken een handgeschreven briefje op een muur zagen hangen, gewoon met een plakbandje. Schreeuw heel hard. In twee talen, Engels en Frans.

‘Ik keek naar Melissa en vertelde wat daar stond. ‘Jaaa’, riep ze meteen. ‘Maar als ik schreeuw moet jij ook schreeuwen.’ Dat hebben we gedaan. Tegelijk. In dat stille museum. Keihard. Andere bezoekers schrokken en keken ons vreemd aan. Wat gebeurde er? Ineens gingen de lichten uit en hoorde je een zwaar raspende ademhaling. Door te schreeuwen hadden we een installatie geactiveerd. Superspannend. Melissa vond het geweldig. Reuring. Leven!’

Zelfgekozen dood

Het is nog geen twee maanden na de zelfgekozen dood van Melissa (24) als we het appartement van haar ouders in Amsterdam-Oost betreden. Op de grond, voor de televisie, staan honderdvijftig kaarten en brieven. Aan de wand een plankje met Melissa’s portretfoto, omringd door kaarsen. Stralend blauwe ogen, lichtgetinte huid, open blik.

‘Ze was mooi en hield van aandacht’, lacht Guus. ‘Als ze weer eens thuiskwam met vintage kleding, dachten we dat ze een ouwe lap bij zich had. Maar wanneer ze zoiets aantrok, stond dat kleurrijk, sexy. Je zag haar nooit over het hoofd.’

‘Niet dat Melissa alleen maar aandacht voor zichzelf had’, zegt Indra. ‘Ze was zorgzaam. Als een vriendin corona had, deed ze boodschappen en maakte ze het huis aan kant. Niet voor niks reageren jonge mensen ontdaan op haar overlijden. Ze zetten vol in op het leven – de dood is voor hen ver weg. Dan komt dit verlies extra hard aan. Ze willen graag met ons praten of een knuffel geven.’

Guus: ‘Ons beeld van Melissa is alleen maar verrijkt. Door haar problemen in de laatste jaren hadden wij bewust of onbewust het idee dat zij in haar vriendenkring een hulpvrager was. Maar dat bleek anders te zijn. Een goede vriendin kwam langs. Ik zei: ‘Amber, wat fijn dat je zo’n goede vriendin voor Melissa was.’ Ze keek verrast op: ‘Dat zie je helemaal verkeerd. Melissa was juist een belangrijke vriendin voor míj. Met haar erbij was het leven een stuk leuker.’’

Indra is financieel specialist bij een farmaceutisch bedrijf; Guus directeur van uitvaartmuseum Tot Zover, op het terrein van begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Melissa werkte er weleens als suppoost. Had ze daar geen huiver bij?

‘Ze vond het prachtig!’, zegt haar moeder. ‘Als kind al. Bij de opening van het museum was ze 10 jaar. De poorten gingen open en daar stond Melissa als engeltje, met een mooi wit kostuumpje aan, helemaal blij.’

Guus: ‘In Tot Zover gaat het nooit erg direct over dood of uitvaart, meer over filosofische zaken, over de eindigheid. Vorig jaar hadden we een expositie van Sarah Grothus. Met haar schilderijen creëert zij een soort tussenwereld. Als bezoeker liep je door een langgerekte gang in de vorm van een doodskist. Je zag vage kleurlagen met ijle figuren. De wereld tussen leven en dood? Of de overledenen op het kerkhof? Melissa vond het fantastisch om door die gang te lopen.

‘We hadden ook een Italiaanse kistenfabrikant die een soort Pirelli-kalender liet maken. Mét de welbekende sexy godinnen, maar dan bij lijkkisten, niet op de motorkappen van auto’s. Vond ik reuzegrappig. Melissa ook. In ons museum konden bezoekers poseren op zo’n ding.’

Sprak ze ooit over haar eigen dood?

‘Nooit’, zegt Indra. ‘Wel hoorde ik haar een jaar of vijf geleden zeggen: ‘Wat heeft het leven nog voor zin?’ Ze was in een depressieve bui, maar daar trok ze zich altijd weer uit.’

Guus: ‘In de laatste anderhalf jaar was het anders. In dagboekachtige notities zag ik zinnetjes van haar staan: ‘Het leven is niet meer zo leuk. Maar de dood ook niet. Wat moet ik?’’

Cursus mindfulness

En toch: levenslust. Melissa bewerkte als kind stoepen in de buurt met gigantische krijttekeningen. Ze ging schilderen, nam gitaarles bij een lid van indie-band Johan en wilde gaan stand-uppen. Ze ging met haar moeder naar de Dutch Design Week en met haar vader naar Pinkpop. Ze ging olijven plukken in Italië – en wist met bus en trein tachtig liter olie naar Nederland te brengen.

Druk in haar hoofd was het wel. Te druk. Op haar 16de volgde Melissa al een cursus mindfulness, zodat ze beter kon omgaan met concentratieproblemen.

Guus: ‘Melissa had last van stemmingswisselingen. Ze kon heel down zijn. Als ze maar even onenigheid had met een vriendin of zo, zat ze in zak en as. Ze moest een keer kiezen: of naar een concert van een vriendje dat daar gitaar speelde of de verjaardag van iemand anders. Dubben. Stress. Daar wilde ze voor behandeld worden.’

Melissa kreeg in 2016, op haar 18de, een verwijsbrief voor het NPI, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Haar persoonlijkheidsproblemen bleken complex: ze had ook last van depressie, elementen van een bipolaire stoornis en psychotische desorganisatie.

Guus: ‘Aan tafel hadden we vaak fijne gesprekken. Over muziek, over vriendjes, over haar leven. Maar ze kon haar gedachten niet stoppen. Dat ging van een kapotte schoenveter tot de sollicitatie voor een bijbaantje. Alles was even belangrijk, ze had geen filter meer. Ik luisterde aandachtig, maar op een gegeven moment hoopte ik dat ze zou ophouden. Zelfs mij werd het te veel.’

Volgens Melissa moest zij vanwege haar leeftijd – inmiddels 20 – overstappen van het NPI naar GGZ-instelling Arkin. De switch verliep moeizaam.

Guus: ‘Ze kwam niet altijd opdagen bij de behandelaars. Dat had te maken met haar somberheid. Haar wantrouwen. Haar slechte organisatievermogen. Voor Melissa bleek het moeilijk zomaar weer iemand te vertrouwen. Het gaat toch over je allerdiepste zelf.’

De behandelend psycholoog kwam met een nieuwe diagnose: autisme.

Indra: ‘Wij waren verbaasd. Vol ongeloof.’

Guus: ‘Ik kon het me ook niet voorstellen. Mijn beeld van autisme was nog net niet bepaald door de film Rain Man met Dustin Hoffman, maar veel scheelde het niet. Melissa werd heel boos op mij. ‘Je begrijpt me niet.’ Maar ja, ik zag hoe empathisch ze was. Hoe meelevend. Dat klopte dan toch niet met de ingekeerdheid van autisme? Toen ik mij in die aandoening verdiepte, bleek dat óók bij het spectrum te horen. Als jij met haar een probleem deelde, beleefde zij dat in extreme mate ook zélf.’

Indra: ‘In haar enthousiasme maakte ze allerlei afspraken met vrienden, maar dat kon ze niet aan. Ze raakte totaal overprikkeld.’

Guus: ‘De luiken dicht was dan de enige remedie. Even niemand zien of spreken, geen Instagram, geen whatsappjes, niets. Ze deed letterlijk de gordijnen dicht en wilde een paar dagen niet uit haar kamer komen. In het begin denk je: joh, doe normaal, kom bij ons. Dat gaf alleen maar extra druk. Wij zetten haar eten dan maar voor de deur.’

Indra: ‘Als ze contact meed, niet met ons wilde praten, vond ik dat ingewikkeld. Ik had zo graag gezien dat ze op zulke momenten bereikbaarder was geweest... Ze wilde de mensen die het dichtst bij haar stonden beschermen, door hen geen deelgenoot te maken van de chaos in haar hoofd.’

Guus: ‘Ik zei tegen Melissa: ‘Ik begrijp de diagnose autisme inmiddels beter, je hebt gelijk.’ Maar ze kon niet accepteren dat ik mijn mening had herzien: mijn eerste reactie bleef ze mij verwijten. En tja, dat is ook weer een symptoom van autisme.’

Langs elkaar heen werkende instanties

Vanaf het moment dat Melissa officieel volwassen was, werden haar ouders steeds minder gekend in de behandeling van hun dochter. De privacywetgeving zat hen in de weg.

Indra: ‘We konden de sessies van Melissa met haar psycholoog niet bijwonen. Dat verbood zij. Hooguit een enkele keer werden we uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Op zichzelf ging het in die periode goed met haar. Vóór die tijd verliep het leren moeizaam, maar ze deed plots twee jaar havo in één jaar. Met haar IQ zat het wel goed; toch bleven de problemen.’

Indra en Guus Sluiter: 'Wij zijn als ouders buitengesloten.'

Guus: ‘Als ouders spraken we weleens een-op-een met iemand van Arkin. Die mocht dan weer een heleboel niet vertellen. Maar wij wilden gewoon weten: wat hééft ons kind nou precies? Autisme, bipolair, borderline, wat is nou jullie definitieve diagnose? En wat doen jullie met die diagnose? Wegen de bevindingen van het NPI ook mee? Deel dat nou gewoon met de ouders. Praat ons bij. Help ons, zodat wij onze dochter kunnen helpen. We zijn toch geen vijanden? Naar de hel met die privacywetgeving!’

Indra: ‘Het is ook zo frustrerend dat instanties langs elkaar heen werken. De huisarts vermoedde borderline, dat stond ook in haar verwijsbrief naar de NPI. Maar Melissa wist daar niets van. Tot die huisarts een eind verderop in het proces tegen haar zei: ‘Maar jij had toch borderline?’ Daar schrok ze van. Huilend kwam ze bij ons thuis, hier.’

Guus: ‘Onze frustratie is tweeledig. Eén: mensen met complexe psychische problemen moet je niet puur beoordelen aan de hand van hun diagnoses, maar vooral op: waar hebben ze last van? Je bént je ziekte niet. Twee: patiënten als Melissa moeten een vertrouwenspersoon krijgen. Via Streetcornerwork, zoals dat vroeger heette, een jeugdhulporganisatie, had ze een geweldige coach, maar ze had meer hulp nodig. Arkin had ‘zorgmakelaars’. Maar helaas: niet voor gevallen als Melissa.

‘Ik ben zelf gaan bellen. Bij GGZ inGeest konden ze Melissa uitstekend begeleiden, zei een medewerker. Zij was precies het type patiënt waarvoor ze alle expertise in huis hadden.

‘Dat is fijn’, zei ik. ‘Hoe gaat het dan verder?’

‘Na twintig weken kunnen we al een intake regelen.’

‘Twintig wéken? Maar... dan begint toch wel de behandeling?’

‘Nou, nee, meestal duurt dat dan óók nog twintig weken.’

Sorry, we kunnen je niet helpen

Melissa’s eerste suïcidepoging was in mei 2021.

Guus: ’Over het precieze waarom heeft Melissa nooit met ons willen spreken.’ Hij zucht. ‘We waren al lang blij dat ze er nog was.’

‘Maar zomer vorig jaar werd Melissa druk en chaotisch’, zegt Indra. ‘Ze zag er regelmatig slecht en onverzorgd uit. Zo werd het herfst. Ze had zenuwtrekken, zoals een trillend been. Ze ging terug naar de huisarts. Die dacht nog steeds aan borderline. Een andere Arkin-instelling zou haar op dat punt kunnen bijstaan. ‘De diagnose borderline is zes jaar oud, die geldt niet meer, wij hanteren vijf jaar als maximum. Sorry, we kunnen je niet helpen.’’

Guus: ‘Dit snapt toch niemand? Het is volkomen onbegrijpelijk dat je iemand om die reden in de kou laat staan.’

Eén dag na de afwijzing voor de therapie kreeg hij een telefoontje.

‘Het was haar ex. Met hem hadden we geen contact meer, dus het moest wel erg zijn. Melissa had opnieuw een suïcidepoging gedaan, vertelde hij. Hij wist niet waar ze was, en hij gaf aan dat hij dit soort noodoproepen niet meer wilde hebben. Ik dacht: kut. De onzekerheid, de verwarring... Waar is ze nu? Hoe gaat het met haar? Op een gegeven moment ontving ik een sms’je van Melissa: ik ben veilig. Ze verbleef in het OLVG. Dit was opnieuw een waarschuwingsschot.’

Indra: ‘Wat Melissa volgens mij wilde was: de medische wereld een les leren, wakker schudden. Doe er wat aan, want zo kan ik niet leven.’

Ze wilde niet dood

Dezelfde avond verliet Melissa het ziekenhuis.

Guus: ‘We maakten ons ernstige zorgen. Met een vriend van haar ging ik naar haar huis in Noord. Ze was verward. Liet ons binnen, maar wilde algauw dat we weer weggingen. ‘Het lijkt me verstandig als één van ons vannacht blijft’, zei ik. Wilde ze niet. De crisisdienst kwam aan de lijn. Wat te doen? Uiteindelijk mocht ik bij haar op de bank blijven slapen. Ze heeft nog een glas water voor me gehaald en een peer neergelegd.’

Melissa ging de volgende dag naar het Respijthuis, waar jonge mensen in barre tijden op adem kunnen komen.

Indra: ‘Ik was weer gerustgesteld. Ze bleef berichtjes sturen, vooral naar mij. Ik hou heel veel van jou, en ook van papa. Op 30 november zou ze 25 worden. Ze wilde haar verjaardag nooit vieren, maar we zouden toch samen wat gaan eten.’

Guus: ‘Als ik iets nooit zal vergeten, is het wel hoe klein en kwetsbaar ze was. ‘Het spijt me dat ik jullie zoveel ellende bezorg’, zei ze een keer. Ik pakte haar heel stevig vast. ‘Je hoeft je nooit te excuseren. Je bent sterk, je sleurt jezelf elke keer weer uit de narigheid. Ik ben heel trots dat jij m’n dochter bent.’ Ze huilde.’

Maandag 28 november hoorde Guus dat zijn dochter het Respijthuis al snel had verlaten. Waar was ze?

‘Ik reed rechtstreeks naar haar huis’, zegt hij. ‘Ik kreeg de deur niet open. Uiteindelijk is de politie naar binnen gegaan. Een agent vertelde dat er een levenloos lichaam in het huis lag. Dat moment... Ik heb lopen schreeuwen. De technische recherche kwam. De schouwarts.’ Hij herpakt zich. ‘Die agenten zijn super. Eentje zat op z’n knieën bij me en heeft me gewoon anderhalf uur vastgehouden. Hij zei: ‘Ik laat je niet los.’ Ik riep: ‘Ze wilde niet dood. Ze kon zo niet verder, maar ze wilde niet dood!’’

Indra: ‘Op dat moment verbleef ik ergens in een hotel op de Veluwe voor een tweedaagse workshop. Ik zat in de plenaire zaal toen iemand mij op de schouder tikte: of ik even wilde meekomen. In de lobby stond Pim, de broer van Guus. Ik dacht: o, Guus heeft weer wat. Een fietsongelukje of zo, dat is al eerder gebeurd. In een kamertje konden we even praten. Geen moment dacht ik aan Melissa. Geen moment! Het ging toch weer goed? Ze was veilig. We zouden haar verjaardag toch gaan vieren?’

Open wond

Na enkele uren werd het appartement van Melissa vrijgegeven.

Guus: ‘Voordat de uitvaartonderneming haar zou ophalen, wilden we onze dochter nog één keer zien – in haar eigen huis.’

Indra: ‘Ik zie haar nog liggen. Op bed. Kaarsrecht, haar handen gevouwen. Met een dekbed over zich heen. Ik wilde haar gezicht zien; ze lag er vredig bij. Niet met een lach of een glimlach, maar wel ontspannen.’

Guus: ‘Ik ging naast haar liggen. Hield haar vast. We konden geen afscheidsbrief vinden. Te emotioneel voor haar, denk ik. We hebben nog even met haar gepraat. Dat we niet boos zijn. Dat we begrijpen hoe moeilijk ze het had. Dat we haar heel, heel erg zullen gaan missen.’

Indra: ‘Als het gaat over ‘boos’, denk ik eerder aan het falende zorgsysteem, de instanties, de regels. En hoe wij als ouders zijn buitengesloten.’

Guus: ‘Ik zeg niet dat Melissa per se geholpen had kunnen worden. Met de allerbeste hulpverlening was dit misschien óók gebeurd. Maar waarom krijgen psychische patiënten geen casemanager? Iemand met wie je een vertrouwensband opbouwt en die jou van a tot z volgt? Dat is ons hoofdpunt. We hebben het gevoel dat vanuit de professionele zorg niet alles is geprobeerd om haar een beter en leefbaar leven te laten krijgen. Zo had je de kans op suïcide bij Melissa een stuk kleiner kunnen maken.’

Indra: ‘Dat is en blijft een open wond.’

Here Comes The Sun

In de woonkamer hangen ingelijste abstracte schilderijen van Melissa. ‘Ze had een geweldig kleurgevoel’, zegt Guus terwijl hij opstaat. Hij steekt de kaarsen aan bij de foto van zijn dochter.

‘Ik ben niet religieus en geloof niet in God, maar ik houd wel van het sacrale. Als er een aula van een nieuw crematorium wordt gebouwd, willen mensen tegenwoordig graag glas. Als je niet uitkijkt, wordt het net een hip restaurant. Van mij mag de architectuur de bedachtzame sfeer onderstrepen. Daarom ben ik vaak onder de indruk van kerken – en steek ik een kaarsje aan. Melissa ook. Zij deed dat altijd.’

Als kunsthistoricus en directeur van een uitvaartmuseum is hij vertrouwd met de cultuur van rouw, van afscheidsrituelen en troost. Hielp dat? Of was hij net zo onthand als ieder ander?

‘Na de eerste schok wist ik al snel hoe de uitvaart van Melissa eruit moest gaan zien, als jullie dat bedoelen. Een eerbetoon. Groot. Groots. In de aula van de Nieuwe Ooster. Zo helder ben je dan ook wel weer, tussen de huilbuien door. Een lange erehaag zou Melissa bij de poort ontvangen. Muziek was een gedeelde passie van Melissa en mij. Vooral de Beatles. Here Comes The Sun vond ze geweldig. Dat nummer draaiden we toen ze de aula binnenkwam – geschouderd door leeftijdgenoten. Dat nummer was de beste keuze. Melissa betekent honingbij in het Grieks. En ze hield van zonnebloemen. Net als bijen. Op haar rouwkaart staat een zonnebloem.

Indra: ‘We zochten naar een gezamenlijk ritueel. Ik heb Surinaamse roots – hindoes strooien bloemblaadjes. Dat vonden we mooi. Melissa lag in een open kist. Er stond een dame met een mand vol rozenblaadjes. Ieder van de bijna vierhonderd aanwezigen kon een handje op haar gezicht laten dwarrelen.’

Guus: ‘In onze toespraak sprak ik de hoop uit dat haar familie en vrienden onze dochter nog lang zouden blijven heugen. Voor ons zou dat een geruststelling zijn. Als je door iedereen bent vergeten, ga je in feite voor een tweede keer dood.’

Hoe verder?

Guus: ‘We wandelen veel. Dat geeft rust in ons hoofd. En we troosten ons met wat veel mensen ons nu vertellen: dat zij alleen met Melissa hun persoonlijk leed konden bespreken. Mensen blijven maar bellen en kaarten, brieven en appjes sturen. Of ze komen eten brengen, veel stoofpotten en ovenschotels, heerlijk. We hadden hier een hele stapel schalen staan.’

Indra: ‘Sommige kledingstukken van Melissa hebben we bewaard. Ik draag haar lange zwarte jas. ‘

Guus: ‘Ik een trui, en een hoodie van de klimhal.’

Op de begraafplaats willen ze een herinneringsboom voor Melissa planten.

‘Ik vind een Japanse kers prachtig’, zegt Indra. ‘Met roze bloesem in de lente. Misschien kan die boom achter het uitvaartmuseum worden geplant.

‘Ik vind het moeilijk. Dat zeg ik eerlijk. Op de werkelijke diepte van haar lijden hadden we niet altijd zicht, dat schermde ze af. Hoe moet ik er ooit achter komen of ze nu rust heeft gevonden? Echte rust? Dat ze dit niet in een opwelling heeft gedaan en in een ander bewustzijn misschien spijt heeft?’

Guus: ‘Het is raar... In 2021 verloor ik in een paar weken tijd mijn beide ouders. Dan voel je je ontheemd. Van kinds af relateer je alles aan je vader en moeder. Dat begint al met de eerste krassen van een kindertekening: vind je het mooi? Ik kom uit een bergsportfamilie. Mijn grootvader beklom in de jaren dertig de Matterhorn, mijn vader was ook een liefhebber. Zelf heb ik aan rotsklimmen gedaan. Als ik dan op een mooie bergtop stond, belde ik mijn pa. Ik wilde dat hij trots was. Dat is weggevallen. In zekere zin is er een leegte naar mijn verleden. En met de dood van Melissa... is er een leegte naar de toekomst. Daar zit ik ergens tussen, verweesd, in een niemandsland.’

Indra: ‘Ik heb haar stem nog. Voor heel even, twee, drie seconden – in een filmpje dat ze ons had gestuurd. Het was een zonnegroet. Melissa wilde altijd grappig zijn: ze had geleerd om een spreuk in het Hindi te zeggen: de zon komt... en de zon gaat. Wij moesten daarbij buigen, heel diep buigen.’

Reactie GGZ-instelling Arkin GGZ-instelling Arkin reageert per mail op vragen naar aanleiding van het interview met Guus en Indra Sluiter. ’Het is buitengewoon verdrietig dat mensen binnen onze zorg overlijden. Vanwege het medisch beroepsgeheim kunnen wij de vragen in dit artikel alleen in algemene zin beantwoorden.’ Ouders als Guus en Indra stuiten op het medisch beroepsgeheim wanneer zij te weten willen komen hoe het met hun kind gaat tijdens de behandeling in een zorginstelling. Zij vinden dat bij uiterst ernstige ontwikkelingen in het ziektepatroon een uitzondering op die regel moet kunnen worden gemaakt. Arkin: ‘Dat verlangen is absoluut invoelbaar. Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie en naastbetrokkenen een rol krijgen. Tegelijkertijd dienen zorgprofessionals te handelen naar de Nederlandse wet. In het medisch beroepsgeheim ligt een belangrijke waarde besloten, namelijk dat alles kan worden besproken zonder dat het wordt gedeeld. Dit geeft veiligheid voor een cliënt. Voor de naasten – en de behandelaren – kan dat ingewikkeld zijn.’ Over de door Guus en Indra bepleite casemanager die patiënten als Melissa permanent zou moeten begeleiden (zodat die met de cliënt mee verhuist van de ene instelling naar de andere), schrijft Arkin: ‘Soms is het een zoektocht naar een behandeling op maat. Als de cliënt en behandelaar samen vaststellen dat het beter is om de behandeling op een andere plek voort te zetten, stopt een vertrouwde relatie en moet een nieuwe behandelrelatie worden opgebouwd. Dit kan voor cliënten lastig zijn. Een casemanager zou mogelijk kunnen helpen, en is een goede suggestie ter verbetering. In het Nederlandse zorgsysteem ervaren wij belemmeringen in de bekostiging van langdurig casemanagement, naast krapte van professionals op de arbeidsmarkt.’