Indocomics geeft een rijk overzicht van vier generaties tekenaars met Indische roots ★★★★☆

Zoals de vanuit Soerabaja vertrokken en in Breda gelande indorockers van de Tielman Brothers in de jaren vijftig en zestig de boel eens flink kwamen opschudden – met hun even virtuoze als acrobatische gitaaract –, zo bestaat er ook in de Nederlandse stripwereld een vergelijkbaar spoor. Dat is kort gezegd de stelling van auteur Ruud den Drijver in zijn studie Indocomics.

Om de zaak op scherp te zetten gaf hij zijn boek een gekruide ondertitel mee: ‘De ‘katjangs’ van de stripkunst’. Een geuzennaam, ongetwijfeld. Tussen aanhalingstekens, dat ook. En dan niet in de betekenis van een oud-Hollands scheldwoord, wat het ooit was, maar te lezen als een liefdevol ‘kwajongens’.

Aimeé de Jongh: Taxi, Scratch, 2019. Beeld Aimeé de Jongh, Baltimore Book

Daar heb je een thema. Niet eerder werd de invloed van Indo-Europese stripmakers op het beeldverhaal zo uitputtend vastgelegd. Vier generaties onderscheidt de auteur, en hij wijst daarbinnen veertig kunstenaars aan met Indische roots. Dat is op een aantal van tweehonderd Nederlandse stripmakers door de tijden heen dus 20 procent.

Grondleggers als Jan Toorop, met zijn boekomslagen vol batikmotieven, en Eppo Doeve, onder meer bekend van zijn politieke prenten voor het weekblad Elsevier, komen voorbij. Net als Frits Kloezeman, die de stripserie Rechter Tie naar de teksten van Robert van Gulik illustreerde en daarbij zijn liefde voor Aziatische kunst kon uitleven.

Eppo Doeve, tekst Bertus Aafjes: Kleine Isar, 1962, in Ohee! Beeld Eppo Doeve, Baltimore Book

Met de licht psychedelische stijl van Lo Hartog van Banda en Thé Tjong-Khing in Iris, een stripverhaal voor volwassenen, belanden we in de sixties. Vandaag wordt deze ‘roman voor kijkers’ wel gezien als de eerste volwaardige Nederlandse graphic novel, die in 2018 opnieuw werd uitgebracht.

In de jaren tachtig nam Paul Teng – die eigenlijk Paul Teng Ping Ya heet – het voortouw. De voormalige student culturele antropologie bekwaamde zich in verhalen over Apaches en andere historische figuren. Zij allemaal, plus de generatie die nu flink aan de weg timmert: Peter van Dongen, Aimée de Jongh, Peter Nuyten en dan vergeten we er nog een paar.

Paul Teng: Schokken, 1984. Beeld Baltimore Book

En wat bindt hen, behalve hun gedeelde roots? Veel van de tekenaars uit de eerste generatie kwamen terecht bij de studio van Marten Toonder, die op het standpunt stond dat je tekeningen met Oost-Indische inkt dan ook maar het beste door Indiërs kon laten doen. Zo werden ze een entiteit binnen het bedrijf, en dat voelden ze ook zo.

Jan Toorop, boekomslag Louis Couperus, 1897. Beeld Jan Toorop, Baltimore Book

Wat je evenzeer kunt volhouden is dat Peter van Dongen met zijn monumentale reeks Rampokan tussen 1998 en 2004 als eerste ging schrijven over de Indonesische vrijheidsstrijd, in Nederland eufemistisch aangeduid als ‘politionele acties’ – al komt de overlevingsthematiek in de Apache-verhalen van Paul Teng deels op hetzelfde neer.

Maar, zo stelt Indocomics vast, er is nog iets anders. Het beeldverhaal is een traditie die op Bali en Java en in de rest van de archipel zo’n 44 duizend jaar teruggaat; de muurtekeningen in de grotten van Leong Sampong op Zuid-Celebes vormen ook al sequenties. Bekender zullen de traditionele wajangspelen zijn, met verhalen uitgedrukt door silhouetten tegen het maanlicht of het kampvuur. Intrigerende clair-obscur, vlakverdeling, klare lijn, mythische elementen – het zit allemaal in de verzamelde Indocomics door de generaties heen.

Daarmee hebben we een gedeelde signatuur te pakken. Zo bezien is iedere striptekenaar – of het nu gaat om Alfred Mazure met zijn privé-detective Dick Bos, of om Hergé in het album Vlucht 714 uit de Kuifje-reeks – er wel enigszins schatplichtig aan. Zo hadden we het nog niet eerder bekeken.

Ruud den Drijver: Indocomics. Baltimore Book; 124 pagina’s; € 19,95.