Incroyable mais vrai, The Souvenir en de nieuwste Minions-film: dit wilt u zien

Incroyable mais vrai.

Dag Berend Jan, je tipt allereerst Incroyable mais vrai, de nieuwste film van Quentin Dupieux. Wat kenmerkt zijn werk?

‘Het leuke van Dupieux is dat je bij zijn films beter geen vragen kunt stellen. Veel dingen hebben simpelweg geen reden. Waarom zit er in zijn doorbraakfilm Rubber een moordzuchtige autoband? En waarom is er in deze nieuwste film een tunnel in de kelder van het huis van een stel die naar beneden lijkt te lopen, maar leidt naar de bovenverdieping? Dupieux verzint telkens gekke dingetjes die je als kijker moet accepteren – en die de personages ook accepteren. Daardoor ontstaan soms hele geestige situaties.

‘In Incroyable mais vrai (★★★☆☆) zien we een groot rioolputdeksel waarover de makelaar tijdens de bezichtiging zegt: dit is een bijzondere feature van het huis, kruip je door de put dan ga je twaalf uur vooruit in de tijd én ben je drie dagen jonger geworden. Tja, dat slaat nergens op natuurlijk. In zoveel films wordt het idee van tijdreizen heel serieus genomen, dit is Dupieux’s manier om daar de spot mee te drijven.

‘Tegelijkertijd wil hij wel degelijk iets vertellen. Hoe ga je om met zo’n tunnel, die ervoor zorgt dat je niet ouder wordt? Je kunt er immers eindeloos vaak doorheen kruipen. En dat is precies wat de vrouw doet. De man, daarentegen, moet er niets van hebben. Dat vind ik dan wel weer grappig.

‘Je moet er natuurlijk ook maar net in mee willen, die gekke ideeën, al is Dupieux zich ook bewúst van de volslagen absurditeit en houdt hij daarom zijn films kort. Ze duren doorgaans zo’n zeventig, tachtig minuten. Zijn films zijn zo gek dat ze leuk zijn, maar moeten ook niet te lang duren om leuk te blijven. Hij weet dat mensen houden van kort en catchy, hij ging al vroeg aan de haal met het idee van TikTok.’

Door naar je volgende filmtip, The Souvenir: Part II.

‘Ja, het motto van deze week is dat je niet zoveel van de films hoeft te begrijpen, maar vooral moet gaan kijken. The Souvenir: Part II (★★★★☆) is het tweede deel van een tweeluik van Joanna Hogg. Onvergelijkbaar met Dupieux, maar ook zij vertelt geen concreet verhaal met een kop en staart.

‘The Souvenir is een autobiografisch werk, Hogg zoomt in op haar jeugd toen ze filmmaker wilde worden. Ze valt voor een wat oudere man die eigenlijk een beetje een lul is en een heroïneverslaving blijkt te hebben. Na zijn overlijden gaat het verhaal verder en zien we hoe hoofdrolspeelster Honor Swinton Byrne – dochter van Tilda Swinton, die in The Souvenir ook daadwerkelijk haar moeder speelt – haar eigen boontjes moet zien te doppen.

‘Deze film kun je het beste vergelijken met het bladeren door je eigen fotoalbum. De losstaande foto’s zijn slechts fragmenten van gebeurtenissen die je vervolgens zelf kunt inkleuren. Soms verdwijnen personages, soms worden gebeurtenissen verzwegen. In feite toont Hogg scènes uit het leven, zoals het leven ís. Die associatieve manier van vertellen beheerst ze tot in de puntjes.

‘Daarbij zet Honor Swinton Byrne haar personage heel mooi neer – hoewel gebeurtenissen en dialogen ‘onaf’ lijken, leef je als kijker met haar mee. Wat nog leuk is om te vertellen: filmmuseum Eye draait onder de noemer ‘Previously Unreleased’ films die op festivals veel indruk maakten. Deze twee delen – waarvan distributeurs dachten: mwah, we weten nog niet of er publiek voor zal zijn – zijn ook te zien. Ben je filmliefhebber, dan zit je bij dit programma goed.’

Met welke film wil je deze week afsluiten?

‘Laat ik nog even Minions: The Rise of Gru (★★★☆☆) noemen. Die gele Minions waren voor het eerst te zien in de drie delen van animatiefilm Despicable Me, waar ze bijrolletjes in hadden. Na het tweede deel kregen ze al hun eigen film. Het is gewoon slapstick, maar dan heel goed gedaan.

‘Bovendien zijn de Minions het kwaad, de hulpjes van de slechterik uit Despicable Me. Dat maakt het leuk, zelfs voor kinderen, om toch een beetje met het kwaad mee te leven. Tegelijkertijd zijn de Minion-films hartstikke speels, je wordt er vrolijk van. Wat ook helpt: dit deel speelt in de jaren zeventig en zit daarom vol met lekkere discomuziek.’