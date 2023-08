Inconsistenties, clichés en de voorspelbaarheid van ‘Il primo giorno della mia vitta’ leiden regelmatig tot ergernis ★★☆☆☆

‘Il primo giorno della mia vitta’ van Paolo Genovese.

Een engelachtig figuur zonder naam, nonchalant gespeeld door de Italiaanse steracteur Toni Servillo, kijkt met vier vreemden ’s avonds vanaf een heuvel uit over Rome. Hij vraagt het viertal hoeveel van de miljoenen mensen er volgens hen op dat moment gelukkig zijn. Vervolgens laat hij alle stadslichten uitdoven en gaan er slechts enkele opnieuw branden.

In het magisch-realistische Il primo giorno della mia vita heeft Servillo’s personage één doel: het perspectief van vier individuen die suïcide hebben gepleegd in een week laten veranderen, zodat ze hun lot daarna ongedaan zullen maken.

De filmt opent met een politievrouw, een zwaarlijvige tiener, een zelfhulpgoeroe en een voormalig professioneel turnster die op het punt staan zichzelf te doden. Vlak voor hun dood stappen ze zonder tegenstribbelen in de auto van Servillo’s mysterieuze personage. Hij brengt ze naar een aftands hotel in de stad en deelt hen de volgende dag mee dat ze zich in een soort tussenwereld bevinden. À la Scrooge in A Christmas Carol zien ze in de daaropvolgende dagen het effect van hun daden: hoe hun lichamen worden gevonden, hoe hun omgeving reageert en hoe ze worden begraven.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

De sympathieke Servillo toont ook hoe hun leven eruit zal zien als ze zich bij weer bij de levenden voegen. In een opmerkelijke scène vangen de vier wandelende doden door middel van korte films een glimp op van de mensen die in de toekomst van hen zullen gaan houden.

Regisseur Paolo Genovese maakte een duistere verfilming van zijn gelijknamige boek, dat in 2018 verscheen. Rome is regenachtig, de bewoners ogen somber en de sentimentele pianomuziek die voortdurend op de achtergrond klinkt maakt de film vaak onnodig zwaar. Hoewel er wat zwarte humor voorbijkomt en Servillo de melancholische sfeer soms doorbreekt met zijn aanstekelijke spel, leiden ook inconsistenties, clichés en de voorspelbaarheid van de film regelmatig tot ergernis.

Zo kunnen de vier wandelende doden niet genieten van de simpele geneugten des levens, zoals eten en drinken, maar wordt er wel gerookt; het jongste slachtoffer is een afgezaagde YouTube-ster die zijn eendimensionale ouders wilde behagen door voor de camera gigantisch veel te eten; en de keuze die het viertal uiteindelijk moet maken, is halverwege de film allang duidelijk.

Genovese is daarnaast overambitieus in zijn vertelling: hij propt de dagelijkse belevenissen van ieder personage in te korte en weinig introspectieve scènes. Hoewel die hun al dan niet veranderende perspectieven verklaren, blijft ook het ernstige thema hierdoor helaas aan de oppervlakte.