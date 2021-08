Incels vertalen hun maagdelijkheid naar massamoord

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week: de ‘incel’.

Jake Davison, de jongeman die afgelopen vrijdag in het Engelse Plymouth vijf mensen doodschoot en toen zichzelf, was een → incel.

In 2018 reed Alek Minassian in Toronto met een bestelwagen het trottoir op in een winkelstraat, doodde tien voetgangers en verwondde er zestien. Alex is een incel. Een paar minuten voor zijn actie schreef hij op Facebook: ‘Wishing to speak to Sgt 4chan please. The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all Chads and Stacys! All Hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!’

Wakkerlands doet een poging tot vertaling.

Elliot Rodger doodde in 2014 in Californië zes mensen en toen zichzelf. Vlak voor zijn aanslag postte hij een video. ‘Morgen is de dag der wrake. Ik ben 22 en nog steeds maagd. Ik heb zelfs nog nooit een meisje gekust. Ik rotte weg in eenzaamheid. Jullie meisjes zijn nooit tot me aangetrokken geweest, maar ik zal jullie er allemaal voor straffen. Jullie geven jezelf aan hufters in plaats van aan mij, de Supreme Gentleman.’

Rodger liet een manifest van honderdduizend woorden achter, My Twisted World, dat uitgroeide tot een handvest voor jonge mannen met hetzelfde probleem. Zij zijn incel: involuntary celibate, onvrijwillig celibatair. Supreme Gentleman Elliot is hun profeet, ze beelden hem af als een heilige op een icoon.

In Europa, Amerika en Azië zijn jonge mannen die romantisch en seksueel hun weg niet vinden. De moderne, geëmancipeerde vrouw staat liever in de rij voor een knappe man dan genoegen te nemen met een minder knappe, dus die zijn gedoemd eeuwig maagd te blijven, denken zij. Hun frustratie verhardt zich tot vrouwenhaat. Op internet fantaseren zij openlijk over schoolshootings. De incelbeweging wordt nu in verband gebracht met zes meervoudige moordaanslagen.

Dat ‘Sgt 4chan’ slaat op → 4chan, een online broedplaats van allerlei subculturen waar de incels elkaar treffen. Soortgelijke platforms zijn → 8chan en → Reddit. Daar zijn ook nog andere mannengroepen, die samen de → manosphere vormen.

Meisjes die incels niet kunnen krijgen zijn → Stacy’s en jongens die wel een kans maken zijn → Chads. Stacy’s zijn extra sexy, gemiddeld aantrekkelijke meisjes zijn → Becky’s. Chads zijn alfamannetjes, dus incels zijn de → beta’s. Ooit komen die in opstand, dat is de → beta uprising, de → incel rebellion die Minassian aankondigde. Dan zal het → seksueel marxisme zijn intrede doen, als iedereen van staatswege wordt gematcht met een passende partner.

De strijders in deze opstand noemen zichzelf → robots en ze beelden zich af als → Pepe, een groene cartoonkikker die veel wordt gebruikt in radicaal-rechtse memes.

Op YouTube zegt Jake Davison dat hij ‘the black pill overdose’ heeft genomen. Hij is dus een → black pill incel. Naar analogie van scififilm The Matrix: de → blauwe pil houdt je gevangen in een kunstmatig bewustzijn en de → rode pil opent de deur naar de echte werkelijkheid. Incels kennen ook een → zwarte pil: je lot als eeuwige maagd is voorbestemd, er is geen hoop, geen uitzicht, → it’s over. Je kunt net zo goed → ER gaan (een bloedbad aanrichten). Of, de allerlaatste optie: → rope.

Er zijn natuurlijk ook vrouwelijke incels. Soms meldt er zich eentje op zo’n forum. Fijn, denk je, een dekseltje voor een van deze potjes, maar meteen wordt ze uitgescholden. Incelmannen zijn liever Stacy-maagd dan Becky-bedgenoot.