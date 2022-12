In zijn oudejaarsconference is Dolf Jansen lekker uitgesproken als altijd, traditiegetrouw soms ook vreselijk flauw ★★★☆☆

Beeld Gees Voorhees

De vraag is waar iedereen is gebleven die eerder het werk deed. ‘Er komt een antwoord, er komt een gesprek, en dan kijken we waar we uitkomen’, zegt Dolf Jansen tegen zijn publiek in Flitsbezorgd, zijn 34ste oudejaarsconference. Het is al die jaren al zijn visitekaartje: de premisse dat er zó veel te beschouwen valt dat geen avond precies hetzelfde kan zijn en hij improviserend, ontspannen aan de praat met de zaal bepaalt welke kant hij nu weer op schiet.

Om te beginnen maakt hij zich dus druk over het personeelstekort, en de opmars van flitsbezorgers die binnen tien minuten alles brengen wat we maar nodig denken te hebben. Of nee, om te beginnen kruipt hij in de huid van een boze boer die zegt waar het volgens Dolf Jansen op staat.

De term ‘activistische comedy’ die hij zelf gebruikt dekt de lading. In Flitsbezorgd is Jansen lekker uitgesproken als altijd, traditiegetrouw soms ook vreselijk flauw. ‘Ik heb vanavond geen ondergrens’, zegt hij terwijl hij allerlei varianten op Tinder te berde brengt. Wat hij ‘mijn Duitse repertoire’ noemt, is van hetzelfde niveau.

Via het Amerikaanse afpakken van het abortusrecht trekt hij door naar Johan Derksen, op naar een betoog over ‘bange mannen’ en hun grensoverschrijdende gedrag. In Utrecht krijgt hij er de handen voor op elkaar, helemaal als er een serieuze oproep volgt aan alle niet-bange mannen, die niets te vrezen hebben van een veranderde tijd.

We maken met elkaar een periode van transitie door, ziet Dolf Jansen, daar komen volgens hem de woede en verwarring, het verzet en protest van 2022 en de onderliggende vrees uit voort. ‘Je weet niet hoe lang het duurt, je weet de route niet, je weet niet waar je uitkomt.’

Zijn eindpunt klinkt bekend: het hoeft geen kwestie van afwachten te zijn, je kunt zelf iets doen om richting te geven aan verandering. Het moge duidelijk zijn dat Jansen dan niet denkt aan tractoren op snelwegen parkeren. Zelf belandde hij dit jaar bij een nieuwe grote liefde, die hij – waar het hart (hoop)vol van is – in een zoetig gedicht als ultieme angstremmer eert.