In zijn nieuwe cabaretsolo speelt Paul de Leeuw een slim spel met zijn imago ★★★★☆

Paul de Leeuw in zijn cabaretsolo ‘60? We zien wel’. Beeld Annemieke van der Togt

Er staat prominent een vleugel op het podium, maar daar zit geen pianist achter. Paul de Leeuw vertelt dat zijn favoriete pianisten, zoals Cor Bakker of Miguel Wiels, niet beschikbaar waren om met hem mee te gaan op theatertournee. Komt dat door volle agenda’s? Of misschien ook omdat veel mensen Paul typeren als ‘nogal véél’, als dominant en aanwezig? Aan zelfreflectie geen gebrek in 60? We zien wel, een cabaretsolo waarin de 60-jarige allroundartiest De Leeuw een slim spel speelt met zijn eigen imago.

Dit is Paul de Leeuws beste theatervoorstelling in jaren geworden. Vol zelfspot maakt hij een tijdreis door zijn leven. Hij herinnert zich een bezoek lang geleden aan zangeres Rita Corita om zijn excuses te maken, blikt terug op zijn eerste (betaalde) liefde, maar ook op de ontmoeting met zijn ware liefde en de twee zonen die hij met hem heeft grootgebracht. Erg komisch is de conference over de bijzondere vriendinnetjes die de zonen mee naar huis nemen. Ook onderzoekt Paul de band met zijn eigen vader, inmiddels overleden, die in Polen woonde en door Paul werd geassocieerd met de eigenschappen streng, gierig en leugenachtig. Ook hier keert de vraag terug of je mensen in een nieuw licht kunt zien door een ander perspectief te kiezen.

In regie van Ruut Weissman is de show zorgvuldig in elkaar gezet. Goed gespeelde stukken stand-upcomedy gaan naadloos over in mooie pianoliedjes. Als zanger is De Leeuw op zijn best in verhalende liedjes waarin hij veel kan acteren, zoals Homo van 19toen en Tropenjaren. Ook de verrassende uitvoering van Ik heb je lief mag er zijn. En de ontbrekende pianist dan? Daarvoor is een creatieve oplossing bedacht.

60? We zien wel Cabaret ★★★★☆ Door Paul de Leeuw. Regie Ruut Weissman. 18/11, Oude Luxor Theater Rotterdam. Tournee t/m 29/3.