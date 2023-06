In zijn eentje is Grian Chatten (van Fontaines D.C.) een ouderwetse troubadour ★★★★☆

Het duurt over het algemeen wat langer dan drie albums in drie jaar voordat de frontman van een bandje het op zijn heupen krijgt en solo wil gaan. Maar Grian Chatten, zanger van het Ierse Fontaines D.C., wist koud een jaar nadat het album Skinty Fia juichend was ontvangen dat hij zijn volgende plaat in zijn uppie ging maken. Er waren wat uitvergrote aspecten van zijn ziel die hij wilde uitdrukken. En die lagen nu eenmaal niet op de route die de band was ingeslagen.

Dus verdwenen het rauwe punk-elan en de doemgitaren die Skinty Fia vorig jaar op menig jaarlijstje deden belanden. Waar Fontaines D.C. als postpunkhelden met een poëtische inslag werden gevierd, is Chatten in zijn eentje een ouderwetse troubadour die gewapend met muzikale nostalgie verhalen vertelt van een kustplaatsje in verval, waar roest en rust de opwinding hebben weggevreten.

Grian Chatten

De muzikale moderniteit is meestal beperkt tot een drumcomputer die bescheiden het ritme tikt. Maar elk nummer is subtiel en trefzeker ingekleurd met arrangementen. Op Salt Throwers off the Truck klinkt Chatten, met die stoïcijnse stem, als een Billy Bragg met Ierse fiddles. En op het mooiste nummer, Bob’s Casino, roept de georkestreerde pop nostalgie op naar de sixties. Strijkers glooien als het Ierse heuvellandschap, zonovergoten trompetjes breken door het wolkendek en een dromerige vrouwenstem is een beetje de Jane Birkin voor Chattens Serge Gainsbourg.

Chatten heeft zijn band niet nodig om een wereldplaat te maken.

Grian Chatten Chaos for the Fly Pop ★★★★☆ Pias