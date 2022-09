In Xiamen is een huwelijk soms een liefdesverdrag, soms een economisch bondgenootschap

Chinese bruidsparen komen van heinde en verre voor dagenlange fotoshoots in de stad Xiamen. Fotograaf Tara Fallaux ontdekte dat achter die ogenschijnlijke toewijding een hoop twijfel schuilt.

O nee, op dat bankje zit een ineengedoken bruid, dacht fotograaf Tara Fallaux tijdens een wandeling in de wijk Shapowei, in de Chinese stad Xiamen. Ze schrok ervan, tot ze een foto wilde maken. De mistroostige bruid bleek een onduidelijk voorwerp ingepakt in tule en kant, en dat was eigenlijk nogal tekenend, bedacht ze later.

Beeld Tara Fallaux

Beeld Tara Fallaux

Niet dat het zo bijzonder was om een bruid te zien in Shapowei. Toen ze verder het strand opliep, vond ze geen zonaanbiddende badgasten, maar rijen bruidspaartjes, gelijkmatig verspreid langs de vloedlijn. Die dag bleek geen uitzondering. Fallaux – in 2018 artist in residence in Xiamen – begon lange wandelingen over het strand te maken met haar 8-jarige zoon. Iedere dag weer spotten ze tientallen bruiden, bruidegommen en hun privéfotografen. De stellen kwamen vanuit heel China naar Shapowei om hun trouwfoto’s te laten maken. Zo’n bruidsshoot duurt gemiddeld drie volle dagen (dan weet u ook waarom ze soms een duttend koppel in vol ornaat tegenkwam).

Beeld Tara Fallaux

Tegenstrijdige gevoelens

Fallaux maakte eerder een documentaire over jongeren die liefdesbrieven aan elkaar voorlezen, en met dat idee kwam ze naar China. De zoektocht naar liefde, de intimiteit, en hoe je je het beste kunt uiten – ze wilde weleens zien hoe dat eraan toeging in Xiamen. En hoewel de tijd en moeite die in de Shapoweise bruiloften worden gestoken lijken te getuigen van een enorme toewijding en zekerheid, beklijven in Fallauxs boek Perfect Pearl toch voornamelijk de tegenstrijdige gevoelens die bij de liefde komen kijken.

Beeld Tara Fallaux

De jonge vrouwen met wie Fallaux bevriend raakte, en die ze later fotografeerde, worstelden namelijk nogal met twijfels: aan de ene kant wilden ze aan de norm voldoen: trouwen voor hun 30ste, met een huis, baan en kind. Maar daarnaast bestond er onzekerheid over de aard van dat verlangen, zegt Fallaux. Want is dat huisje-boompje-beestje-idee je eigen droom, of meer die van de maatschappij en je familie? Wat is er echt, van wat je nastreeft?

Maquettes

Tijdens de wandelingen door Xiamen vond Fallaux naast bruidsparen ook een aantal maquettes, waarmee jonge stellen een appartement uitkiezen in nog ongebouwde woontorens. Dat zijn niet zomaar maquettes, maar kunstwerkjes op zichzelf, met lichtjes die aan en uit kunnen en zelfs een minitelevisietje met een werkend scherm.

Beeld Tara Fallaux

Beeld Tara Fallaux

‘Het perfecte decor van een façadewereld’, noemt Fallaux ze, ‘want vaak gaat het stel na de aankoop niet eens in het huis wonen.’ De gigantische woontorens blijven grotendeels leeg nadat ze gebouwd zijn. ‘Zo’n volmaakte maquette is precies het onrealistische plaatje dat wordt nagestreefd en alleen maar bij een plaatje blijft.’

Beeld Tara Fallaux

Beeld Tara Fallaux

Beeld Tara Fallaux

Het design van het boek dat hoort bij het multimediaproject Perfect Pearl benadrukt de vaak onuitgesproken onzekerheden van de twintigers. De uitklapbare pagina’s onthullen verborgen foto’s en anonieme WeChat-berichten van de jonge Chinese vrouwen die Fallaux sprak. ‘Ik ben beïnvloed door de traditionele Chinese kijk op het huwelijk’, schrijft een van hen, ‘maar ik geloof ook in ontembare liefde. Als je geluk hebt, zit die liefde in je huwelijk, en anders is het een economisch bondgenootschap.’