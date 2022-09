In Wittgensteins wereld stort taalkunstenaar Erik Bindervoet je, hup, het absurde in ★★★★★

Beeld Avalon Nuovo

Ergens in een buitenwijk, in een verlaten circuspiste waar één enkel peertje ‘gastvrij’ uit de tentnok bungelt, komen twee clowns op die hier, in Circus Wittgenstein, een wonderlijk boek lang hun act zullen repeteren. Clown Jo gaat in gesprek met clown Witt – of wisselen ze slechts woorden? Moeilijk te zeggen. Die splitsing in twee persona’s is in elk geval een bekend gegeven in het verhaal over filosoof Ludwig Wittgenstein, waarbij Jo hier losjes staat voor ‘Wittgenstein I’ en Witt voor ‘Wittgenstein II’.

Verwacht van Wittgensteins wereld geen doorlopend narratief met een dramatische spanningsboog. Verwacht eigenlijk maar niet dat je er een touw aan vast kunt knopen. Dit maffe boek vol binnenpretjes zoekt juist de randen van de begrijpelijkheid op. Maar wel vanuit een grote innerlijke drang, net zoals Wittgenstein die voelde. Het resultaat: zeven hoofdstukken vol spetterende taalvondsten, door gelauwerd vertaler Erik Bindervoet opgeschreven in de vorm van een theatertekst (inclusief regieaanwijzingen). Aan Jo en Witt trekt een stoet van bekende en minder bekende filosofen voorbij, alsmede een pratende boomtak, Willempie, een beademingsapparaat en de baard van Tolstoj.

JO: ‘Ik ben met stompheid geslagen, ing. Witt!’

Nou, deze recensent ook. Wat beoogt dit boek nu eigenlijk? Het wil sowieso opgepakt worden, vanwege het lekkere papier en de vele levendige kleurenillustraties van Saskia Pfaeltzer. En het voert in stukken en brokken het leven op van de beroemde filosoof, die in 1889 werd geboren als jongste zoon in een schandalig rijke familie. Wittgenstein was een onmogelijk mens: heftig, ongeduldig, genadeloos soms. Hardop denkend gaf hij college, als het ware in gesprek met zichzelf. Soms viel die innerlijke dialoog stil en staarde hij minutenlang in trance naar zijn handpalm. Om zijn schaamte daarover te boven te komen, dook hij na afloop van de les snel de bioscoop in.

WITT: ‘Ik ben gewoon te stom vandaag! Jullie hebben een vreselijke leraar! Dit is zo moeilijk als de hel!’

JO: ‘Hardop denken. Hardop zwijgen.’

Waarom werd dit dwingende egocentrisme Wittgenstein vergeven? Omdat hij ook gevoelig was. Omdat hij niemand kon verdragen, ook zichzelf niet. Omdat hij werd gezien als het prototype van een genie.

Clownesk

Dat wonderlijke leven wordt hier clownesk verweven met zijn wonderlijke denken. Zijn leven lang bleef Wittgenstein geloven dat alle filosofische problemen in feite taalproblemen waren – iets waar zijn jaloerse rivaal Karl Popper het niet mee eens was; voor Popper bestonden er échte filosofische problemen, problemen dus die losstaan van onze taal, van onze manier om de realiteit te begrijpen. Maar waar Wittgenstein I stelt dat woorden pas iets betekenen als ze helder weten te verwijzen naar dat wat in de realiteit het geval is (zodra dat niet lukt kun je maar beter zwijgen), zag Wittgenstein II de taal als een verzameling gedeelde menselijke praktijken. Die praktijken zijn juist niet exact en ordelijk, maar eerder vloeibaar en muterend. Taal als instrument om je leven mee vorm te geven: meestal lukt dat heel behoorlijk – en soms even niet, dan komt een filosoof van pas.

WITT: ‘Ik ben helemaal geen taalfilosoof, ik ben een toolfilosoof! Taal is een gereedschap. Geen verpakkingsmateriaal.’

Hoe treffend! Voor Wittgenstein I is taal inderdaad een wikkel om de realiteit, terwijl Wittgenstein II taal eerder als een recept voor handelswijzen ziet. Vaak genoeg is Wittgensteins wereld onnavolgbaar, maar daarmee is het nog geen onzin. De biografische en filosofische details kloppen, voor zover ik ze ken, en de lijst van bestudeerde literatuur is indrukwekkend lang. Deze tekst is wel degelijk degelijk (om het op z’n Bindervoets te formuleren). Hij stort je alleen, hup, het absurde in, zoals een toneelstuk van Ionesco of Beckett dat doet. En dat is vreemd passend. Want op bekend terrein mag taal dan heel behoorlijk werken, als je intellectueel eerlijk bent, als je de voor al dat praten benodigde aannamen serieus wilt nemen, als je onze situatie echt wilt doorgronden, als je tot het uiterste wilt gaan, zoals Wittgenstein, dan stuit je op de grenzen van het denken. Wees heel precies, en je verliest juist grip. Diepe ernst wordt dan grappig. Absurd.

Illustratie uit ‘Wittgensteins wereld’. Beeld Saskia Pfaeltzer

Niet ophouden met denken

Net als James Joyce (van wie Bindervoet, samen met Robbert-Jan Henkes, veel werk heeft vertaald) was Wittgenstein bevangen door het modernistische verlangen om de essentie van het bestaan in taal te vangen. Door niet op te houden met denken heeft Wittgenstein dit strenge modernisme naar zijn eind gebracht; hij toont de absurde onderbuik. En dan klapt de diep serieuze, gekwelde filosoof om. Keer je niet af van gewone taal, zegt hij voortaan. Geef liever dat streven naar zuivere essentie op, want daar zit de denkfout.

WITT: De betekenis van de flapschoen in de flapschoen zoeken.

Wittgensteins wereld is als een geslaagde voorstelling op theaterfestival De Parade: ontregelend, vol ongein en vaak maar half begrijpelijk. Maar ook: vreugdevol, anders, verkwikkend. Geen idee voor wie dit boek eigenlijk bedoeld is, maar flapschoen af voor het gore lef om zoiets te maken.

Erik Bindervoet en Saskia Pfaeltzer: Wittgensteins wereld. Wereldbibliotheek; 272 pagina’s; € 34,99.