In Witch Hunt krijg je slechts mistflarden mee van de Europese heksenvervolging ★★☆☆☆

Volle maan. Ideale avond om in de stemming te komen voor de première van een voorstelling over de misogynie achter de Europese heksenvervolging. Al wil regisseur Eline Arbo met Witch Hunt, gemaakt bij het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni, verre blijven van esoterische mythes rond dansende vrouwen met vliegende vervoersmiddelen en seksuele escapades met de duivel. Arbo wil laten zien welke kennis verloren is gegaan met de terdoodveroordeling in de late Middeleeuwen en de Renaissance van tienduizenden alleenstaande vrouwen, onder wie veel natuurgenezers en vroedvrouwen. Daarmee verdween empirische wetenschap over het vrouwelijk lichaam en geneeskrachtige kruiden.

Toneelschrijver Hannah van Wieringen voert in Witch Hunt de jonge veldarcheoloog Esther op, die terugkeert naar haar geboortedorp om een massagraf te onderzoeken. Er zijn botten gevonden van een baby en vijf vrouwen, allemaal zonder handen en voeten. Zij moet de herkomst achterhalen. Tijdens een nachtelijke expeditie belandt ze echter in visioenen over eeuwen terug. Zo ontdekt Esther parallellen tussen door gefrustreerde mannen opgejaagde ‘heksen’ en haar eigen geschiedenis plus zelfmoord van haar moeder.

Jammer genoeg klinkt de tekst op toneel als een jongerenboek dat is opgeleukt met vleugjes vrouwenhistorie. Het stugge personage van Esther wekt in de potige vertolking van Sarah Janneh nauwelijks beroering op. Ze reageert te vaak met een nuchter ‘o’ op ontmoetingen met oude dorpsgenoten die haar herkennen of met analoge personages uit parallelle gebeurtenissen van eeuwen terug. Na zeven kwartier komt haar persoonlijke omslag gevoelsmatig uit de lucht vallen.

Nu hebben die dorpspersonages ook nogal karikaturale trekjes, zeker de mannen. Een groepje dronken, agressieve cafélopers van nu verwordt in Esthers nachtelijke droom tot een clan, bestaande uit een slappe dokter, een halfwassen geestelijke en twee wanhopige boeren die hun vee zien sterven en gewassen verdorren.

Het leukst zijn nog Rosa van Leeuwen als de hoogzwangere Destiny (Lot in de middeleeuwse versie) en Bien de Moor als wijze, uit de gemeenschap gestoten vroedvrouw. Een paar eeuwen later dwaalt De Moor dementerend door Esthers geboortedorp Serum, met dode hond in een buggy, en herkent de millennial aan de spanning in haar schouders ‘die lichaam en geest verbinden’: ‘Lichamen onthouden meer dan je denkt.’

Arbo probeert wel van Witch Hunt een energiek danstheaterspektakel te maken, in de succesvolle traditie van beide Groningse gezelschappen. In 2020 werd haar zinderende bewerking van Édouard Louis’ boek Weg met Eddy Bellegueule, gemaakt bij Toneelschuurproducties, uitgeroepen tot theatersensatie van het jaar. Een jaar later wist ze in haar theaterbewerking van Michael Cunninghams boek The Hours bij Internationaal Theater Amsterdam vrouwelijke perspectieven spannend uit te diepen. Maar hier, tijdens woeste danssessies van gerokte mannen en vrouwen met kapjes op hun hoofd, krijg je slechts mistflarden mee van de culturele, economische en sociale omstandigheden tijdens de Europese heksenvervolging.

Zeven lantaarnpalen domineren het duistere toneelbeeld. Ze stijgen op en verraden een ondergronds vlechtwerk van wortels. Aan weerszij geselen drummer Nina de Jong en geluidsartiest Rosa Ronsdorf hun instrumenten en stemmen (compositie Thijs van Vuure). Alsof je toch in een schreeuwseance van hellevegen bent beland, bij volle maan.

Witch Hunt door het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni in regie van Eline Arbo Beeld Kurt Van der Elst

Witch Hunt Theater/dans ★★☆☆☆ Door Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Regie en bewerking Eline Arbo. Tekst Hannah van Wieringen. Choreografie Camilo Chapela. 19/3, Stadsschouwburg Groningen. Tournee t/m 28/5.