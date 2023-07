In ‘Wildfire’ van het Amsterdamse Bostheater is de naar Max en de Maximonsters geknede hoofdpersoon een activist in de dop ★★★★☆

’Ntianu Stuger omringd door aaibare, buiïge monsters in 'Wildfire' van Orkater in het Amsterdamse Bos. Beeld Foto Bart Grietens

Volwassenen zijn marktleiders in de verkoop van leugens, zo merkt de 9-jarige Benni vroegwijs op. ‘Weet je wat zij heel goed doen?’, vraagt ze het publiek. ‘Alsof.’ Benni is boos, want haar vader is dood, haar moeder heeft een nieuwe vriend en haar 14-jarige zus houdt opeens haar kamerdeur voor haar dicht.

De vrolijke voorstelling Wildfire, van muziektheatergezelschap Orkater, nu te zien in het Amsterdamse Bos, bestrijkt een heel scala aan emoties en ervaringen van een kind op de drempel van de puberteit; met woede, eenzaamheid en onbegrip voorop.

Wildfire is losjes gebaseerd op Where the Wild Things Are (1963, zie hieronder), het klassiek geworden prentenboek van Maurice Sendak (in Nederland ook bekend als Max en de Maximonsters). Schrijver Nina Polak breidde het rudimentaire verhaal over opgroeien uit tot een psychologisch diepgravend geheel: een reis door het emotionele landschap van een 9-jarige, waarin grote thema’s toegankelijk worden opgediend. De grondtoon is opgewekt, maar uiteindelijk is hier, in de geest van Sendak, ook ruimte voor verdriet en pijn.

Daar waar de wilde dingen zijn Maurice Sendaks klassieke prentenboek Where the wild things are (1963), gaat over de 5-jarige Max, die bij de monsters leert zijn emoties te onderscheiden en uiteindelijk de baas te worden. Bij verschijnen was het boek omstreden, omdat Sendak kinderen serieus nam en de ellende van de volwassen wereld niet verbloemde. Het boek zou ‘gezagsondermijnend’ zijn en slecht voor de kinderziel. Niettemin werd het een wereldwijde bestseller, met negentien miljoen verkochte exemplaren. In 2010 werd het boek succesvol verfilmd door Spike Jonze. Dave Eggers, die het scenario schreef, bewerkte het prentenboek op verzoek van Sendak tot een roman voor alle leeftijden, getiteld The Wild Things.

De voorstelling vangt aan op een verlaten parkeerplaats, met een kibbelend gezin na een bezoek aan Ikea. Benni (krachtig en innemend gespeeld door ‘Ntianu Stuger) is een opstandig en onhandelbaar kind. Ze haat de hypocrisie van de volwassenen, het geflikflooi van haar moeder met nieuwe vlam Gert, het telefonisch getut (‘Oh. My. God!’) van haar zus Kris.

Polak en regisseur Belle van Heerikhuizen laten Stuger haar woede uiten als een blazende, sissende kat. Er is ruzie om een jas van pa die naar de Kringloopwinkel moet, Benni slaat haar klauwen uit, en dan – de grootste kinderangst die werkelijkheid wordt – stappen de drie getergde oudere gezinsleden in de auto en scheuren weg, terwijl Benni alleen op de parkeerplaats achterblijft.

Ze schreeuwt haar wanhoop uit, jankt, loeit – en plotseling wordt er teruggegromd. De opkomst van de zeven monsters is ronduit spectaculair: met scheurende gitaren en twee drumstellen op een halfopen truck: deze buiige, aaibare monsters vormen samen een ruige hardrockband. Kostuumontwerpstudio Maison the Faux stak de spelers in dikke pluizige vachten in vurig oranje en gifgeel.

De monsters als een ruige hardrockbanD. Beeld Bart Grietens

De monsters vertegenwoordigen verschillende gevoelens – denk ook aan Pixars verrukkelijke puberteitsparabel Inside Out. Bij hen zijn Benni’s onstuimige emoties wél welkom, en dat levert ontroerende scènes op, als ze bijvoorbeeld samen huilen naar de maan. Hier ontdekt Benni ook de constructieve kracht van haar gevoelens, door ze te uiten in muziek. Jimmi Hueting schreef eigenzinnige, explosieve punkrocksongs, waarop Benni en haar monsters hun driften uitleven.

Bij de monsters maakt Benni ook kennis met andere sensaties, zoals agressie en lust, die aarzelend al in haar sluimeren. ’Ntianu Stuger verbeeldt die confrontatie met een schitterende mengeling van fascinatie en weerzin. Ergens wil Benni wel toetreden tot deze vreemde, volwassen wereld, maar tegelijk verzet ze zich hevig. Stuger vat haar complexe gevoelsleven in een hele reeks prachtige blikken, soms nieuwsgierig of enthousiast, dan weer weifelend, geïrriteerd en bang. Haar lichaam neigt naar de monsters en deinst er tegelijk voor terug.

Dankzij de monsters ontdekt Benni uiteindelijk wat er onder haar woede schuilt: verdriet, schuldgevoel, rouw. En pas als ze dat verdriet toelaat wordt de woede hanteerbaar.

Maar de makers voegen ook nieuwe inzichten over het nut van woede toe. Dat het gezond is om die – enigszins beheerst en gedoseerd, te uiten. Dat woede voelen iets zegt over je wensen en grenzen. En dat woede de motor kan zijn van (maatschappelijke) verandering. Benni maakt zich zorgen om de bioindustrie en de klimaatcrisis; Polak en Van Heerikhuizen maken van haar een activist in de dop. Activisme is ook een vorm van woede, lijken ze te willen zeggen; noodzakelijke, heilzame woede in dit geval.

Was de moraal bij Sendak toch dat kinderen uiteindelijk hun drift zullen moeten leren beheersen, hier wordt de woede omarmd en gevierd, als creatieve en constructieve kracht. Dankzij de monsters vindt Benni pas echt haar stem, en leert ze hoe die te gebruiken, in deze hartverwarmende, vrolijkstemmende en uiterst hoopvolle voorstelling.