In Wildfire (Meditation on Fire) blijkt het onmogelijke mogelijk: midden in de vuurzee staat de tijd stil

De video-installatie Wildfire (Meditation on Fire) van David Claerbout. Beeld Natascha Libbert

Zo zag ik een bosbrand nog nooit. Zo intens, zo dichtbij. Op zich vrij logisch: als je al de kans krijgt om een wild om zich heen grijpend vuur van zo dichtbij te zien, dan blijf je niet staan kijken. Dan ren je. Als dat überhaupt nog zin heeft.

Bij Wildfire (Meditation on Fire) van de Belgische kunstenaar David Claerbout kan het wel. Op een metershoog scherm glijdt de camera traag langs dennentakken die in brand staan, langs oplaaiende vlammen en langs paarse rookwolken. De hitte straalt van het scherm af en vult de hele ruimte, een gotisch kerkje in pocketformaat, met een oranjerode gloed. Het beeld is doodstil. Alleen de camera beweegt, als over een enorme foto.

De video-installatie is nu te zien in het kader van Finis Terrae, een ambitieus project op initiatief van de Antwerpse galerie Geukens en De Vil. Op dertien locaties verspreid door de stad is kunst te zien van vijftig Belgische, of in ieder geval in België wonende en werkende, kunstenaars. Van internationale grootheden zoals Berlinde De Bruyckere, Luc Tuymans en Otobong Nkanga tot piepjong talent. Veel van de mooi gekozen locaties zijn doorgaans gesloten voor publiek. Zoals de tuin van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waar kunstenaar Marius Ritiu een enorme meteoriet liet inslaan.

De kunstwerken hebben allemaal losjes te maken met het thema ‘Finis Terrae’, oftewel het einde van de wereld. Een weinig opbeurend onderwerp voor de toch al donkere wintermaanden, zou je zeggen. Maar terwijl de apocalyps in de achtergrond opdoemt is ook de utopie niet ver weg. Bijvoorbeeld bij Veronika Bezdenejnykh, die in galerie Geukens en De Vil een hele muur vult met paradijselijke beelden van tropische planten. ‘Het einde. Een begin’, luidt niet voor niets de ondertitel van deze kunstwandeling.

Het verband tussen het thema van de tentoonstelling en de bosbrand die David Claerbout ons voorschotelt behoeft weinig uitleg. Wel krijgt die op deze bijzondere locatie, een klein, afgebladderd gotisch kerkje, een heel nieuwe lading. Eerder op de wandeling, in de ommuurde tuin (Hortus Conclusius) van weer een ander kerkje, herinnerde tuinarchitect Ronald van der Hilst ons eraan dat hoge bomen en spitse gotische ramen en torens allebei symbool staan voor de axis mundi, de centrale verbindingslijn tussen de aarde en de hemel. In de Sint-Niklaaskapel staat het videoscherm zo opgesteld dat ze in elkaar overlopen: de dennenbomen worden de spitse ramen. Alsof de axis mundi zelf in brand staat.

De video-installatie Fire Woman (2005) van Bill Viola. Beeld Bill Viola

De vlammen die het hele scherm vullen, in combinatie met deze locatie, doen denken aan videokunstenaar Bill Viola, die in 2015 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn installatie Fire Woman (2005) liet zien. In die video staat voor de vlammenzee een vrouw, wier silhouet in het water voor in het beeld weerspiegelt. Plotseling heft ze haar armen op en laat ze zich voorover in het water vallen.

In Wildfire (Meditation on Fire) zijn geen menselijke figuren, alleen bomen en vlammen. Door de grootte van het scherm heb je het gevoel dat je midden in de vuurzee staat. En het gekke is: anders dan bij Fire Woman bewegen deze vlammen niet. Het onmogelijke blijkt mogelijk: midden in de vuurzee staat de tijd stil. Als een waarschuwing, en misschien ook als een kans. Niet wegrennen. Blijf maar even staan. En mediteren maar – waarop? Op het einde. Of op een begin?

David Claerbout Beeld Studio David Claerbout