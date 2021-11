Way Down

Terwijl Nederland de finale speelt tegen Spanje op het WK voetbal in 2010, probeert een groep avonturiers de kluis te kraken van de Bank van Spanje, in het centrum van Madrid. Ze hebben negentig minuten – tenzij er een verlenging komt, natuurlijk.

De Spaanse genreregisseur Jaume Balagueró ([REC], Sleep Tight), gespecialiseerd in horror, stortte zich dit keer op de kraakfilm. In technisch opzicht is het Engelstalige Way Down uitstekend geslaagd en ook het verhaal is onderhoudend, maar toch ontbreekt er iets. Het is lastig meeleven met criminelen als hun motieven schimmig blijven. In Way Down lijkt de kraak vooral een gimmick, waardoor de spanning al snel wegebt. De film heeft overigens nog een Nederlands tintje: Famke Janssen speelt een bijrol.