In ‘Volle Zalen’ werd Dotan nodeloos gespaard door presentator Cornald Maas

De presentator die geen kuitenbijter wil zijn, vermeed kritische vragen aan de zanger wiens succes werd opgepompt door trollenlegers.

Het cultuurprogramma Volle zalen (woensdag op NPO 2) maakte najaar 2022 een paar concerten mee die deel uitmaakten van de Europese tournee van singer-songwriter Dotan. Die brak in 2014 door met het pakkende Home, een vroom klinkend liedje in marstempo. Dotan hielp vervolgens zijn sterrenstatus eigenhandig om zeep door het inschakelen van een trollenleger en het gebruik van nepaccounts. Zo pompte hij zijn publieke waardering op sociale media op, en kraakte en passant de verdiensten van andere artiesten af. Treurig, in het openbaar door hem gedeeld, dieptepunt: een persoonlijke ontmoeting met een jongen die leed aan ongeneeslijke leukemie. De jongen bleek niet te bestaan, zo kwam in 2018 aan het licht toen media over het bedrog berichtten.

Dotan in gesprek met Cornald Maas in 'Volle zalen'. Beeld Avrotros

Dotan verdween een tijd uit de spotlights maar is nu, zo te zien in niet overal volle zalen, terug op de podia. ‘Ik moest vallen, en opnieuw opstaan, met andere benen’, analyseerde hij zijn crisis tegenover Cornald Maas, de immer empathische presentator die wel kritisch wil zijn, maar geen kuitenbijter.

Begrijpelijk dat Maas er in zijn portretterende interviews niet met gestrekt been in gaat: respect voor artistieke prestaties mag de boventoon voeren. Maar iets meer confrontatie had bij de aflevering over Dotan niet misstaan. In wel erg algemene termen vertelde Maas in de voice-over over Dotans ontsporingen op internet. Maar vragen over hoe die aan zijn trollenleger was gekomen, hoe hij dat aanstuurde, hoeveel hij betaalde en wie allemaal van het bedrog wisten, werden niet gesteld. Het soort praktische informatie dat helpt als je iemands beweegredenen wilt doorgronden.

Het zou te begrijpen zijn als Dotan geen antwoord wilde geven op alle pijnlijke vragen – schaamtevol berouw mag zeker voor de camera grenzen hebben. Maar doordat die vragen helemaal niet werden gesteld, kreeg je toch de indruk dat Dotan nodeloos werd gespaard, terwijl het juist van moed getuigt om na je deconfiture op tv te biecht te gaan.

Dotan legde uit dat hij in zijn eerste succesjaren in conflict kwam met zichzelf. Bang was dat hij geen nieuwe nummers meer kon schrijven. Hij speelde muziek waar hij niet achter stond. Voelde grote druk in ‘een industrie met veel marketing’. had last van faalangst. Het maakt een béétje inzichtelijk waarom hij de fout in ging, maar toch: een impulsieve actie kan de oprichting van dat trollenleger niet zijn geweest.

Na zijn ontmaskering was Dotan ‘in een hel’ terechtgekomen. Gebukt onder schuldgevoel had hij een lelijke kant van zichzelf leren kennen. Maar inmiddels is hij in therapie geweest, leeft hij ‘puur voor de muziek’ en is hij minder ambitieus dan voorheen.

In Milaan stond een groep meisjes het idool lang voor aanvang van zijn concert bij de ingang van de zaal op te wachten. Bedeesd stapte Dotan op hen af en vroeg of ze met hem op de foto wilden. De bescheidenheid zelve.