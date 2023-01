In Vlaanderen kunnen Nederlandse architecten nog mooie scholen bouwen. Waarom is dat hier zoveel moeilijker?

Cadix Scholencampus in Antwerpen.

Aan de Nieuwe Dokken in Gent, het voormalige havengebied dat wordt herontwikkeld tot een nieuw stuk stad, staat een gebouw als een enorme ‘apenkooi’. Kinderen klauteren over trappen en hellingbanen omhoog, roetsjen via glijbanen naar beneden, rennen over het sport- annex dakterras en wroeten met hun handen in de moestuin waaruit planten langs de stalen gevelconstructie omhoog klimmen.

Dit is multifunctioneel gebouw Melopee, blikvanger van de nieuwe wijk. Een jonge advocaat die vanuit zijn kantoor richting het Dampoortstation loopt, verbaast zich: ‘Is dat een school? Prachtig, zeg!’

Melopee, vernoemd naar een gedicht van Paul van Ostaijen, lijkt in niets op de traditionele ‘kloosterscholen’ zoals ze die in Vlaanderen kennen, met klaslokalen aan een gang rond een binnenplaats. In dit gebouw is binnen buiten en andersom, veranderen lokalen met behulp van schuifwanden in leerpleinen en in plaats van over linoleumvloeren loop je over zand, beton en felgekleurd buitentapijt.

Melopee kreeg dit jaar een ereplaats op de cover van het Architectuurboek Vlaanderen, het tweejaarlijks overzicht van beste gebouwen dat het Vlaams Architectuurinstituut uitgeeft. Opvallend is dat het boek veel onderwijsgebouwen bevat, waarvan er drie een Nederlands tintje hebben. Melopee is onderdeel van het stedenbouwkundig plan dat OMA, het bureau van architect Rem Koolhaas, in 2004 voor de Gentse Dokken maakte; de school zelf is ontworpen door de Belgische architect Xaveer de Geyter, die ooit zijn carrière bij OMA begon. De Spoorwegschool in Sint-Jans-Molenbeek en Scholencampus Cadix in Antwerpen, een middelbare kunst- en techniekopleiding gevestigd in een gerenoveerd en uitgebreid monument, zijn respectievelijk ontworpen door de Rotterdamse bureaus Kempe Thill en Korteknie Stuhlmacher. Het laatste project werd door het Nederlandse vakblad De Architect bekroond met de Arc Architectuur Award 2022.

Melopee-school in Gent.

Het toont hoe de scholenbouw in Vlaanderen – mede dankzij Nederlandse ontwerpers – bloeit, terwijl hier de zorgen over onderwijshuisvesting groeien. Eind 2022 luidde de PO-raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, de noodklok; bijna de helft van de schoolgebouwen, ruim 4600 basis- en middelbare scholen, is aan renovatie of nieuwbouw toe. Ze kampen met een slecht binnenklimaat, wat een negatief effect heeft op gezondheid én leerprestaties, zo toont recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht aan. Door de stijgende energierekening zijn slecht geïsoleerde scholen genoodzaakt om te bezuinigen op lesmateriaal en personeel.

Wat bij de zuiderburen kan, is in Nederland kennelijk een stuk lastiger. Hoe komt dat, en valt er iets te leren van Vlaamse ‘schoolvoorbeelden’?

Publieke zaak

Dat Melopee als eerste publieke gebouw van de Nieuwe Dokken is gebouwd op een A-locatie aan het water, zegt veel over de belangrijke plek die scholen in Vlaanderen innemen. Mechthild Stuhlmacher, partner-architect bij Korteknie Stuhlmacher Architecten, dat zowel in Nederland als Vlaanderen scholen bouwt, ziet daarin een duidelijk verschil met Nederland. ‘Schoolgebouwen als Melopee en Cadix in Antwerpen worden door stad en opdrachtgevers beschouwd als projecten met culturele betekenis, terwijl in Nederland schoolprojecten vooral als een technische opgave gelden. Minder belang wordt gehecht aan hoogwaardige architectuur.’

Dat zie je terug in de manier waarop projecten worden georganiseerd. Voor Campus Cadix - onderdeel van het programma Scholen van Morgen dat de Vlaamse overheid in 2006 lanceerde om 182 scholen te renoveren – werd een prijsvraag georganiseerd met de Vlaams Bouwmeester in de jury. Zoals gebruikelijk in Vlaanderen, kreeg de architect een ‘100 procent-opdracht’, van schetsontwerp tot uitvoering en meubelontwerp. Omdat daarmee een grote verantwoordelijkheid bij de ontwerper ligt, wordt tijdens het ontwerp- en bouwproces de kwaliteit van de projecten zorgvuldig bewaakt; zo moest Stuhlmacher regelmatig haar plannen voorleggen aan de stadsbouwmeester van Antwerpen.

Cadix Scholencampus in Antwerpen. Beeld Karin Borghouts

In Nederland maken architecten meestal alleen een voorlopig ontwerp; daarna zijn ze slechts zijdelings bij het project betrokken, wat volgens Stuhlmacher ‘enorm scheelt in de kwaliteit van de uitvoering’. Concreet betekent het dat architectuur in die eindfase vaak wordt wegbezuinigd.

Maar het grootste verschil met Nederland is dat Vlaamse publieke ‘bouwheren’, zoals gemeentes en schoolbesturen, het opdrachtgeverschap zelf organiseren, bijgestaan door stadsbouwmeesters en experts van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Een aanpak die in schril contrast staat met de schoolprojecten in Nederland, die vrijwel altijd worden uitbesteed aan adviesbureaus. Stuhlmacher: ‘Die bureaus richten zich niet zozeer op de publieke zaak als wel op budgetbeheer, planning en technische oplossingen.’ In het beste geval krijgt de school dan een leuke gevel en een aula met tribunetrap, terwijl de klaslokalen – waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen - met standaardsysteemplafonds worden afgewerkt.

Open Oproep

Dat het anders – beter – kan bewees Stuhlmacher met projecten als de uitbreiding van de Rotterdamse basisschool Toermalijn, ontwikkeld als alternatief voor de noodcontainers die de school op het plein wilde plaatsen. Ze ontwierp ruime, lichte lokalen die via schuifdeuren te koppelen zijn, die openen naar het terras onder het overstekende houten dak.

Het bureau wil zijn expertise graag vaker inzetten in Nederland, maar ‘we komen er niet tussen’, zegt Stuhlmacher. Dat komt doordat de adviesbureaus die schoolopdrachten organiseren strikte referentie-eisen stellen aan architectenbureaus, om risico’s te beperken. In de praktijk betekent het dat alleen architecten die al een bepaald soort school hebben gebouwd weer zo’n school kunnen bouwen. ‘Laatst schreven we ons in voor een middelbare school in Rotterdam Zuid, waarvoor we een project groter dan 8.000 vierkante meter moesten voorleggen. Scholencampus Cadix omvat 24. 000 vierkante meter, maar omdat het een mbo-opleiding is en geen hbo, gold dat niet als referentie, en werden we uitgesloten.’

Cadix Scholencampus in Antwerpen. Beeld Karin Borghouts

In Vlaanderen werkt Korteknie Stuhlmacher aan een hele reeks schoolprojecten, die het bureau verwierf via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, die het architectuurbeleid in Vlaanderen vormgeeft. Bij dit prijsvraagsysteem, ontwikkeld voor publieke opdrachtgevers, staat de kwaliteit van het plan voorop. Het honorarium is vooraf vastgelegd, en er gelden geen referentie- of omzeteisen voor architecten; die worden gekozen op basis van hun portfolio, waardoor ook unusual suspects kans maken.

Saillant detail: de Vlaams Bouwmeester als organisator van publieke prijsvragen werd in 1999 geïntroduceerd naar Nederlands voorbeeld. Vlaanderen had gezien dat goed architectuurbeleid spraakmakende projecten kan opleveren en kansen biedt aan ontwerptalent ; onder de naam Superdutch groeide Nederland in de jaren negentig uit tot het mekka van de moderne architectuur. Maar terwijl Vlaanderen ambitieuze prijsvragen en architecten via de Open Oproep lanceerde, stapte Nederland over op de meer pragmatische aanbestedingen, waarbij de architect met de laagste offerte de opdracht krijgt. En terwijl de zuiderburen ooit opkeken tegen Nederland, zijn de rollen nu omgedraaid en geldt Vlaanderen als gidsland.

Stapel functies

Slechte ventilatie, achterstallig onderhoud, ruimtes die niet aansluiten bij het hedendaagse onderwijs; de problemen die in Nederland spelen, kennen Vlaamse scholen ook. Dat dit in Nederland zelden aanleiding vormt voor bijzondere architectuur terwijl in Vlaanderen vernieuwende scholen verrijzen, heeft ook te maken met onze calvinistische aard. Een architectuurwaardig ontwerp is duur en zorgt voor vertraging, wordt vaak gedacht; isoleren, CO2-meters plaatsen en een schilderbeurt kosten al genoeg.

In Vlaanderen redeneren ze andersom: een school waaraan veel moet gebeuren met een beperkt scholenbouwbudget, is juíst gebaat bij de inzet van een goed doordacht ontwerp. Melopee onderschrijft deze redenatie. De opgave bestond uit een schijnbaar onmogelijke optelsom van eisen en wensen: op een krappe kavel, waar een wandelpad doorheen voorzien was, moesten een basisschool, een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en een – ook door de wijk te gebruiken – sporthal komen. In de beperking toont zich de meester; architectenbureau Xaveer de Geyter kreeg het idee om de functies te stapelen, gekoppeld aan een reeks buiten(speel)ruimtes, die dubbelen als vluchtroute. ‘Het is dánkzij het ruimtegebrek dat we dit ontwerp konden maken’, legt De Geyter uit. ‘Een opdrachtgever met voldoende terrein zou dit nooit doen. Of bedacht hebben’, voegt hij fijntjes toe.

Melopee-school in Gent. Beeld Maxime Delvaux

Uniek als het gebouw is, denkt de architect dat het model ook voor andere onderwijsgebouwen bruikbaar is. ‘Veel scholen in Nederland en België kampen met ruimtegebrek, terwijl er op binnenstedelijke locaties geen plaats is om uit te breiden, of de grond is te duur. Stapelen is dan een oplossing.’

Benut het bestaande

Stuhlmachers tip voor scholen die voor een verbouwing staan: kijk niet alleen naar wat er mis is met het pand, maar vooral ook naar wat van waarde is, en bouw daarop voort. ‘Onze troef was dit bestaande gebouw’, zegt ze in de tot atelier verbouwde zolderverdieping van Campus Cadix, met een blik op de metershoge, honderd jaar oude houten spantconstructie. ‘Zo’n royale hoogte krijg je nooit gerealiseerd binnen de normen voor nieuwbouw, en dat geldt ook voor de lambrisering van geglazuurde tegels’, wijst ze in de gang. ‘Het geluk was dat de bestaande school en de achtergelegen industriehallen beschermde monumenten zijn, en monumentenzorg eiste dat het gerenoveerde en uitgebreide complex een eenheid zou vormen. Dat hebben wij als mantra overgenomen om houten spantconstructies, kleuren en ornamenten te restaureren en ook in de nieuwbouw af te dwingen.’

De architect toont de fraaie houten tafels waaraan juweliers in opleiding leren smeden en een nieuwe dakkapel die een grandioos uitzicht uitzicht over de stad biedt. Met haar hand gaat ze langs de bakstenene gevels, uitgevoerd in fraaie metselverbanden. Ze is ervan overtuigd dat de gebruikers ‘in elk geval onbewust’ het ruimtelijk effect bemerken, en de aandacht die spreekt uit de gevels, de vloeren van geslepen beton en de op maat getimmerde meubels.