In ‘Verborgen verleden’ worden kanttekeningen geplaatst bij Lilianne Ploumens gecultiveerde imago van vrouw van het volk

Het is niet dat de makers van de zoveelste SBS-6-kijkcijferflop Avastars niet van alles hebben geprobeerd om de virtuele artiesten van de talentenshow levensecht te laten lijken, alleen: het resultaat ziet eruit als iets wat in 2005 ook al gedateerd zou ogen. Want hoewel de mimiek van zangers, echte mensen, achter de schermen is gekopieerd, zijn de avastars compleet uitdrukkingsloos. Een Barbiepop straalt meer leven uit. Ook de verhalen zijn flinterdun. De acht ‘superhelden’ beschikken over speciale krachten. Fae kan vliegen en is ‘bevriend met bijna alle Disneyprinsessen’. En Chanora ‘omarmt haar curves en wil vooral een sterk rolmodel zijn voor alle vrouwen’. We zien de Kim Kardashian-kopie drie keer wisselen van outfit. Prima idee, die storystelling, maar invoelbaar wordt het nergens.

Van de storytelling in Avastars naar de storytelling van politici. Dochter-van-de-melkboer en oud-PvdA-leider Lilianne Ploumen zat zaterdag in Verborgen verleden in een weelderige Limburgse tuin, omringd door oude familiefoto’s. Die prachtige tuin en het bijbehorende woonhuis, dat door het pastelkleurige houtwerk en klimplanten uit Zuid-Frankrijk leek geplukt, is de plek in Maastricht waar zij is opgegroeid, net als haar moeder. Hoewel het er toen vast minder idyllisch uitzag, maakte het nieuwsgierig naar de rest van haar eenvoudige afkomst.

Ploumen laat zich op historische locaties vertellen wie haar familie is, en daarmee wie zij is. Overgrootvader Andries Schillings woonde als kind in een armenhuis in Maastricht. En als ze met een historicus een biertje gaat drinken, hoort ze dat een voormoeder een café runde. ‘Herbergierster!’, roept Ploumen, ‘Ik begrijp nu zo veel meer van mezelf.’ Nog blijer is ze als ze hoort dat de meeste vrouwen in haar familie werkten, als dienstmeid, werkster of landarbeider.

Maar langzaam worden er kanttekeningen geplaatst bij Ploumens gecultiveerde imago van vrouw van het volk. Er zit een wethouder in de familie en in kasteel Hoensbroek leert ze dat ze óók van adel is. Ploumen lacht. ‘Je moet ver teruggaan, maar dan zijn we toch van adel’. Inderdaad: als je maar ver genoeg teruggaat. En dat doen de makers van Verborgen verleden, ook altijd op zoek naar een goed verhaal, want een zoektocht die bevestigt wat we al wisten is saai. Het blijft televisie. Gelukkig laat niets zich zo makkelijk naar de hand zetten als de geschiedenis.

Er wordt een gigantische stamboom opgetuigd. Daaruit blijkt dat de Limburgse via via ook familie is van de Oranjes, koning Lodewijk IV en II en uiteindelijk zelfs van ‘Vader van Europa’ Karel de Grote. Maar Ploumen zou geen raspoliticus zijn geweest als ze deze vondsten niet moeiteloos weet in te bedden in haar ‘verhaal’. ‘Weten dat ik uit het hart van Europa voortkom, geeft een extra aanmoediging om te vechten voor de Europese waarden: vrijheid en democratie’, zegt ze, alsof ze de politiek nooit heeft verlaten.