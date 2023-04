In vaders nieuwe huis spoot godzalig heet water uit de kraan recht in een kuip

Beeld Isa Grutter

Om erin te geraken moest je flink klimmen. Het stond op gelijke hoogte als het aanrecht. Eenmaal erin kon je verrukkelijk poedelen. In de winter moest je eerst aan het koordje trekken van de hoog aan de muur bevestigde straalkachel.

Het lavet in onze flat was een fenomeen. Een grote ronde kuip van cement en steen. Met een gat in het midden en rondom een opstaande rand tegen afdruipend water. Vader had ons er al vanuit Nederland over verteld, op een opgestuurd cassettebandje. Nooit meer die zinken teil, had hij ingesproken, nooit meer dat gesjouw met ketels kokend water. In zijn nieuwe huis spoot godzalig heet water uit de kraan recht in een kuip. Toen we in Zwijndrecht arriveerden was dat, naast de televisie, het eerste waar we naar uitkeken. We wilden allemaal als eerste in het lavet. M’n broers gingen ervoor op de vuist. Er was ook een rubberen dop en als je die eraf haalde liep het water in een geweldige slurpende draaikolk weg.

Maar de grootste verrassing had vader bewaard voor de volgende ochtend. ‘Wacht maar.’ En hij liep naar de schuur beneden en kwam terug met een groot ijzeren voorwerp. Die stopte hij in het gat en hij drukte op een knop onderin. Ineens begon dat ding als een malle te draaien, links-rechts-links-rechts-links-rechts. Toen vulde hij de kuip met een plas water en gooide er een vuile broek in. ‘Kijk, moeder hoeft nooit meer met de hand te wassen.’

Moeder was in de zevende hemel. Nooit meer de wastobbe, nooit meer je rug en handen stuk schrobben, nooit meer dat gesjor bij de waterput. Het lavet met schoep was haar grootste cadeau, het mooiste bewijs van migratiewelstand.

Ook Allah kreeg zijn deel. Met Afrikaanse behendigheid, gehurkt en de benen iets gespreid, teiltje water op het vlakke plateau, deden vader en moeder er hun rituele gebedswassing. Wassing en bidden werden ineens een stuk leuker. Je vroeg je af waarom het lavet niet standaard in elk moslimpakket zit?

Het feest was helemaal compleet toen vader voor slager ging spelen: het lavet bleek een eersteklas kippenslachterij. De kippen kocht hij bij Piet de kippenboer, die kippen hield in z’n achtertuin. Moeder hield de poten vast en vader klemde met de linkerhand het tongetje vast met de snavel (de buren werden anders wakker gekakeld) en sneed met de rechter de keel door zodat het bloed recht in het gat spoot. Kippetje mocht in de kuip uitrazen, werd daarna afgespoeld en kaalgeplukt met kokend water. Een heel leger aan hennen en hanen legde vader om in het lavet, soms afgewisseld met een hangoorkonijn. Pas toen de eerste islamitische slager in Dordrecht zijn deuren opende, stopte thuis het bloedvergieten.