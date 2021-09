In twintig seconden leggen fotografen vast waar politici vijf maanden over doen

Vanaf links: Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), informateur Mariëtte Hamer, Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Beeld Bart Maat / HH

Afgelopen woensdag stond ongeveer dezelfde foto als deze hierboven op de voorpagina van de Volkskrant. Genomen op hetzelfde moment, alleen het standpunt verschilde een ietsiepietsie. De maker van die andere foto stond een stap verder naar links, naast of half onder fotograaf Bart Maat. In de spiegel boven de schouw zie je ze staan: drie fotografen (en op rechts een cameraman). Van de drie is Maat degene in het zwart, aan de rechterkant.

Wat maakt dat uit, zou je denken. Voor de krantenlezer: niet veel. De beelden zijn nagenoeg identiek. Voor het verhaal achter de foto is het wel wetenswaardig. Want hoe gaat zoiets? Je krijgt als persfotograaf een uitnodiging voor dag zóveel van de formatie, je pakt je spullen en reist naar het Binnenhof. Daar heb je zo ongeveer twintig seconden de tijd om de politici vast te leggen: vanaf het moment dat zij de Stadhouderskamer binnenkomen totdat ze met de informateur aan tafel zijn geschoven.

Er is maar één plek in die kamer waar je het tafereel kunt overzien, zegt Maat aan de telefoon: de kop van de tafel, tegenover de informateur. Daar staan dus alle fotografen, stuk voor stuk gespitst op die belangrijke, gelimiteerde momenten van beweging. Binnenkomst, loopje naar de tafel, aanschuiven – dat is je perspectief, als chroniqueur van de geschiedenis. Begin je pas met klikken wanneer iedereen al aan tafel zit, dan ben je mooi te laat. Zittende mensen leveren statische beelden op, dat weet iedereen. Dus ja, dat mensen in die beperkte omstandigheden dan dezelfde foto maken, is niet zo vreemd.

Afgezien daarvan: dit was ook gewoon hét moment. Er hing spanning in de lucht, zegt Maat. Niet alleen bij de politici, ook bij hem. Hij was gespitst op een goede foto; deze samenstelling – VVD en CDA met PvdA en GroenLinks aan tafel – was de hele formatie lang nog niet voorgekomen. Toen de delegatie met Mariëtte Hamer aan het hoofd ging zitten, viel hem vooral het beeldrijm op: Mark Rutte en Wopke Hoekstra die, beiden in pak, hun stoelen op precies dezelfde wijze aanschoven. Pas later, nadat hij de foto allang had doorgestuurd naar het ANP, zag hij de ongemakkelijke grijns van Jesse Klaver, die nota bene recht zijn camera in keek.

Achteraf bleek natuurlijk ook hoe symbolisch dat allemaal was – nou ja: hoeveel symboliek je in die ene bevroren seconde zou kunnen lezen, als je wilt (en dat willen we). Dit was immers het gesprek waarin Rutte en Hoekstra tegen Ploumen en Klaver zeiden: ‘Dit gaat ’m niet worden.’ Die afwijzing zat eigenlijk al beklonken in hun houding. In de manier waarop ze als twee steile ambtenaren, eensgezind en streng, plaatsnamen tegenover de Anderen, de linkse tortelduiven die het over idealen en inhoud wilden hebben. Ineens valt op de foto ook de scheiding van flesjes gekoeld water op, die de formatietafel in tweeën snijdt.

Misschien voorvoelde Klaver dit toen hij als een bête schooljongen naar het vogeltje lachte: dat het niet ging lukken. Misschien vervloekte hij achteraf de fotografen die hem ‘natuurlijk weer precíés op dat ene, ongelukkige moment’ hadden vastgelegd. Maar ja, het is de beeldvorming, Klaver – het woord dat de laatste maanden niet alleen in zijn mond, maar in de monden van veel Haagse politici bestorven ligt: altijd weer die bééldvorming die ervoor zorgt dat iets niet lukt of niet loopt zoals het zou moeten lopen.

Verdraaid knap dat die persfotografen dit hele verhaal binnen twintig seconden wisten vast te leggen. Niet dat Bart Maat daar lang bij kon stilstaan. Hij moest meteen door naar Parijs, voor de ontmoeting tussen Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron.