In ‘Troll’ kan het visuele spektakel de soms lachwekkende gaten in het plot niet verhullen ★★★☆☆

‘Troll’

Er verschijnen nog regelmatig rampenfilms uit Hollywood met legendarische monsters à la Godzilla en King Kong, een genre dat groot is geworden dankzij Japanse kaiju-films. Maar het gevaarte dat nu op Netflix veel bekijks trekt, is van Noorse bodem. Verrassend genoeg doet Trolll qua budget, digitale effecten en bombastische soundtrack niet onder voor een Amerikaanse productie. Maar het visuele spektakel en de opbouwende spanning kunnen de soms lachwekkende gaten in het plot niet verhullen.

Wanneer er een berg wordt opgeblazen voor de aanleg van een spoortunnel, breekt er na de explosie een reusachtige trol uit de bergen. Dit logge monster van aarde en steen lijkt uit op wraak en begeeft zich hierna richting hoofdstad Oslo. De onbeholpen Noorse regering en het leger wenden zich om de een of andere reden tot de jonge paleontoloog Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann), die de enorme voetstappen die het monster achterlaat initieel niet verbindt aan een trol.

Nora’s vader is geobsedeerd met Noorse folklore, hij heeft zich als een soort wappie teruggetrokken op het platteland. Na jaren van radiostilte besluit Nora haar vader op te zoeken. Samen met een sullige assistent van de premier en een charmante legercommandant gaan ze op zoek naar het monster, dat zich door de ravage die hij achterlaat niet bepaald geliefd maakt.

Hoewel: wanneer de trol in een pretpark belandt en daar het gevecht aangaat met militaire helikopters, grijpt hij wel in wanneer er bijna een helikopter op een kind neerstort. Wat daarnaast bewijst dat de eenzame ‘trollenkoning’ niet compleet van steen is, is dat hij op zoek lijkt te zijn naar zijn nazaten.

Regisseur Roar Uthaug heeft een wat verwarrend monster gecreëerd, waarvan we niet weten of we die nu moeten haten of moeten wensen dat hij geholpen wordt. Ook het weinig genuanceerde acteerwerk en wat ongeloofwaardige ingrepen (zoals een regering die ervoor pleit om de hoofdstad op te blazen) moet je als kijker door de vingers kunnen zien om te genieten van deze popcornfilm.

Maar door de vernuftige digitale technieken en de avontuurlijke en gewiekste Nora wordt Troll nooit saai. Wat dat betreft is Uthaug er redelijk in geslaagd om een eeuwenoude folklore, die verloren is gegaan door de kerstening van de Scandinavische samenleving, nieuw leven in te blazen.