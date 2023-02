In ‘Trainer’ gebeurt zowat niks. En daar krijgt die arme Pim Lammers doodsbedreigingen voor!

Sinds het oplaaien van de commotie over Pim Lammers worden zijn boeken met spoed bijgedrukt; een geluk bij een ongeluk voor de schrijver die van pedofilie werd beticht en bedreigd werd, en zich vervolgens terugtrok als dichter voor de Kinderboekenweek.

Het ging om een kort verhaal dat Lammers voor volwassenen schreef, ‘Trainer’, over de verhouding van een tienerjongen, Jasper, met zijn voetbaltrainer. Ik las het verhaal en verbaasde me over de ophef. Ja, er is sprake van wat wederzijdse betastingen en de suggestie van eerder genoten seks, maar in het verhaal zelf gebeurt zowat niks. Logisch ook, het speelt zich af op de reservebank langs een voetbalveld, tijdens een wedstrijd.

Afgezien daarvan lijkt de aantrekkingskracht geheel wederzijds, Jasper is misschien zelfs nog iets gretiger dan de trainer. ‘De trainer reageert niet meteen, houdt zijn blik strak op de bal gericht. Pas als Jasper hem met zijn been voorzichtig een duwtje geeft legt hij zijn hand op Jaspers knie. Eindelijk. Jasper voelt de hand tot in zijn wangen.’

En daar krijgt die arme Lammers doodsbedreigingen voor! Ik dacht aan De liefde van Bob en Daphne, van Han B. Aalberse. Daar kwam ook heibel van, jawel, maar dat was in 1955. En de heibel betrof de beschrijving van het hitsige gefriemel van twee tieners, en niet het toch tamelijk verontrustende feit dat er een kleutermeisje met ‘malse beentjes in een bijna pijploos lila broekje’ geseksualiseerd wordt. Dat had die Aalberse tegenwoordig niet overleefd.

Wat wel of niet ‘kan’ in boeken is, kortom, onderhevig aan mode. Ik dacht aan Ik, Jan Cremer (1964). Ook daar kwam overvloedige ophef van, die nagalmde tot in de jaren zeventig. Als tiener begon ik er vol verwachting in te lezen, op zoek naar de seksscènes. Die bleken helaas bijzonder on-geil: ‘Ik moest opeens denken aan het liedje ‘Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou’ terwijl ze met haar lippen steeds heviger op en neer bewoog. Ze lag me minstens een kwartier te pijpen en te kietelen onder mijn testikels zodat ik het opeens uitschreeuwde van vreugde.’

Tsja. Verder bleek Ik, Jan Cremer vooral heel erg een mannenboek. Knokken, naaien, het ruime sop, flauwe moppen, ruwe bolster, blanke pit, bloed, zweet en tranen, alles in staccato, lawaaierig proza dat je af en toe naar adem doet happen, plus de merkwaardigste flarden monologue intérieur:

‘Vrouwen hebben altijd gelijk: geef het hun dan ook. Een vrouw boven een gebroken potje jam. Frambozenjam. Ik hou van roomsoezen en kan taarten bakken. Voor Moederdag. Toon mij de vrouw die het Schoonste is. Breng mij de Ideale Vrouw. De Schitterende Schepping’, et cetera.

Een en ander wordt vreemd genoeg afgewisseld met beschouwingen, bijvoorbeeld over walvissen, die zo uit een encyclopedie overgeschreven lijken te zijn: ‘Het aangezichtsgedeelte van de schedel is lang, de hersenschedel klein. Sleutelbeenderen ontbreken. De lederhuid is ontwikkeld tot een speklaag die bij de grotere soorten enkele dm’s dik kan worden.’

Even verderop komen we trouwens nog wel te weten dat de vrouwelijke walvis ‘een heel mooie kut heeft’ en daarna gaat Jan weer voort met de geschiedenis van zijn bildung, en trouwens, vermeldt hij terloops: de gymleraar op school was een grote held, want hij kneep alle meiden in hun ‘tietjes’.

À propos tietjes: Jan heeft een fascinatie voor ‘naakte negerinnen’ met ‘tepels als torpedo’s’ of ‘als nikkelen doppen’. Indertijd kwam er heibel van woorden als ‘kut’ en ‘tietjes’. Tegenwoordig zal men eerder vallen over het woord ‘negerin’, het feit dat die geknepen tietjes toebehoorden aan minderjarige meisjes en het machtsmisbruik van de gymleraar.

Zo is er altijd wat.