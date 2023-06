In ‘Tom op de boerderij’ ontvouwt zich een gevaarlijke, gewelddadige vorm van intimiteit ★★★★☆

Johannes Wirix-Speetjens (links) en Chiem Vreeken in ‘Tom op de boerderij’. Beeld Bart Grietens

Als coyotes een haas vangen, maken ze hem niet meteen dood. Ze mishandelen hem, spelen ermee, laten hem nét in leven. In Tom op de boerderij (2011) van Michel Marc Bouchard ontvouwt zich een liefdevol en wreed spel tussen twee mannen, die beiden rouwen om dezelfde jongen: voor de een was het zijn geliefde, voor de ander zijn broer.

Bij aanvang vindt Tom zichzelf terug in het huis van zijn overleden vriend, waar hij zich tegenover moeder Agathe voordoet als een collega. Hij ontmoet Agathes andere zoon: de gewelddadige, homofobe Francis. Die dwingt hem hardhandig om te blijven liegen, om zijn moeder niet nog ongelukkiger te maken.

Tom is bang voor hem, maar wordt ook door hem geraakt. Hij ziet in Francis zijn geliefde terug. Francis heeft ondertussen het gevoel via Tom dichter bij zijn broer te komen en iets te leren over wat dat eigenlijk is: liefde, of genegenheid. Er ontstaat een mooie maar gevaarlijke vorm van intimiteit. Beiden blijken haas en coyote in hun eigen rouwproces.

Chiem Vreeken is fenomenaal als Francis: achter zijn stuurse woede huist een onpeilbare eenzaamheid. Johannes Wirix-Speetjens plaatst daar als Tom mooi sensitief spel tegenover: genereus en kwetsbaar onderzoekt hij zijn verdriet. Prachtig is de intieme scène waarin ze dan ineens samen de rumba dansen: ze houden elkaar vast maar dansen tegelijkertijd allebei met een andere, verloren liefde.

Het wat obligate spel van de moeder (Oda Spelbos) en een ondankbaar bijrolletje van Dilan Yurdakul steken daar helaas schril bij af. Zeker naar het einde toe begint de voorstelling te slepen. Gelukkig blaast de prachtige livemuziek van Black Pencil dan weer een karrevracht aan onvervuld verlangen in het (mentale en fysieke) geweld op de toneelvloer.