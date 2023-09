In ‘Titaantjes’ vraagt collectief Illustere Figuren zich af of het nog bestaansrecht heeft ★★☆☆☆

Joeso Peters in de jubileumvoorstelling 'Titaantjes' van theatercollectief Illustere Figuren. Beeld Froukje de Jong

Jongens (maar aardige jongens) waren het, toen ze in 2013 als jonge titaantjes de theaterwereld wilden bestormen met hun eigen collectief Illustere Figuren. Precies tien jaar later maakt het collectief in een kleinschalige jubileumvoorstelling de balans op. Van de zeven ‘actieve enthousiastelingen’ zijn er nog vier leden over, die vanwege gebrek aan subsidie allemaal worden vertegenwoordigd door Joeso Peters. In een half-af decor en een geleend kostuum in een piepklein zaaltje aan de rand van Utrecht, spreekt hij zichzelf streng toe: ‘Ik word niet cynisch.’

Titaantjes biedt alle aanleiding tot een interessante theatrale reflectie op (de teloorgang van) idealen en verwachtingen. Maar in plaats daarvan is deze jubileumvoorstelling een nogal ijdel, algemeen en in zichzelf gekeerd project geworden, dat tussen allerlei varianten van zelfbeklag door hooguit rakelings langs thema’s scheert die de particuliere perikelen van de groep ontstijgen.

In een loszandconstructie zien we Peters als hedendaagse Atlas bezwijken onder de druk van de statuten die het gezelschap bij oprichting opstelde. De vele afwijzingsbrieven die het collectief van cultuurfondsen ontving, zijn in een lied gegoten en er wordt zo nu en dan een stukje uit Nescio’s Titaantjes uit 1915 voorgelezen. Ronduit saai is de uitvoerige, terugkerende publieksinteractie die geen interessant inzicht biedt. Met duimen omhoog en naar beneden mogen we ons consequentieloos verhouden tot stellingen over ons persoonlijke idealisme en in hoeverre we daarvoor willen vechten.

Jammer, te meer omdat de premisse van deze expres niet-feestelijke jubileumvoorstelling wel degelijk interessant is: statuten bedenk je als theaterstichting binnenskamers, maar de vraag in hoeverre je (nog) bestaansrecht hebt kan eigenlijk alleen maar beantwoord worden in een dialoog met de toeschouwer. Dat deze voorstelling er niet in slaagt om in de zoektocht naar antwoorden op die vraag tot spannend materiaal te komen, betekent overigens niet dat Illustere Figuren geen bestaansrecht zou hebben, wel dat deze voorstelling nog wat langer had mogen rijpen.

Titaantjes is het interessants als het niet over theater zelf gaat, of eenduidige antwoorden zoekt op grote vragen over idealisme. Een mooie anekdote over hoe de vriendengroep in een te kleine auto een gecremeerde kat bij een dierenuitvaartcentrum ophaalt, is veelzeggender dan alle grootse uitspraken en theatrale scènes daaromheen. Bestaansrecht, saamhorigheid en de absurde vergankelijkheid worden dan onnadrukkelijk maar treffend vervat in een intieme herinnering, en daardoor voor een moment tastbaar gemaakt voor ons als buitenstaanders.

Tijdens zo’n scène blijkt dat de groep – geheel conform de statuten uit 2013 – wel degelijk impactrijk en eigenzinnig theater kan maken. ‘Door of stoppen?’, vraagt Peters aan het eind van de voorstelling. Dóór natuurlijk, het voortbestaan van een theatergezelschap hoeft nooit af te hangen van één voorstelling, zelfs de beste theatergroepen schieten af en toe de plank vol overgave en bravoure, volledig mis.