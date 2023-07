In ‘Tijd zal ons leren’ bezweert Romana Vrede het publiek met haar spreektrant en sierlijke motoriek ★★★★☆

'Tijd zal ons leren' door Romana Vrede (l) en OTION (r). Beeld Bete van Meeuwen

‘Laten we hen herinneren, op wiens schouders we staan. Zo begint de ceremonie.’ Met een imposante opsomming van de namen van verzetsstrijders opent acteur Romana Vrede haar voorstelling. Vrede noemt een lange rij mensen die zich hebben verzet tegen hun lot als slaafgemaakte. Onder hen is One-Tété Lohkay, een tienermeisje dat in 19de-eeuws Sint Maarten vluchtte van de plantage. Voor straf werd haar borst afgesneden, maar ze liet zich niet regeren door angst en vluchtte opnieuw. Terwijl Vrede vertelt wordt ze begeleid door muzikant Otion, die zingt en prachtig sfeerrijke klanken en samples van stemmen uit zijn soundboard tovert.

Het eerste dat opvalt aan Tijd zal ons leren, een theatervoorstelling ter gelegenheid van Ketikoti, is wat een begenadigd performer Romana Vrede is. De 50-jarige acteur komt op in de verte, achter op het grote podium van de Haagse Koninklijke Schouwburg. Direct weet zij de zaal in te pakken met haar bezwerende spreektrant, haar stemverheffingen, sierlijke motoriek en handgebaren. Vrede wordt geholpen door een fraai toneelbeeld, waarbij grote witte doeken omhoog worden gehesen.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent bij de Volkskrant. Hij schrijft vooral over cabaret, stand-up comedy en musical.

Het helpt om de inhoud goed over te brengen. Vredes uitgangspunt is dat zij geen afstammeling is van slaafgemaakten, maar van verzetsstrijders. Rond dit thema heeft zij een podcastserie gemaakt met verhalen van de mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme.

Enkele van die verhalen komen in het theater voorbij, maar Tijd zal ons leren is ook een persoonlijk verhaal, waarin Vrede het heden beschouwt. Soms doet zij dat met wrange humor, bijna als een stand-up comedian. Ze kraakt harde noten over het slavernij-excuus van première Rutte (‘Waarom duurde het zo lang?’), en over hoe Black Lives Matter-protesten een deel van het imperialisme waren: ‘Als het verzet is georganiseerd, is het een deel van het systeem.’ Ook zet ze uiteen hoe de Europeanen de slavernij weliswaar niet uitvonden, maar er wel een industrie van hebben gemaakt, met een belangrijke rol voor het winstoogmerk en het raciale element.

Tussendoor vertelt Vrede over het overlijden van haar moeder in 2020. Het was het begin van de pandemie en haar zieke moeder werd opgenomen in een Nederlands ziekenhuis. Vrede voelt zich schuldig dat haar moeder noodgedwongen in Nederland moest worden begraven, en niet in Suriname. ‘Het lijkt wel een boek van Murakami: de tijd loopt door elkaar’, zegt ze als ze terugdenkt aan die tijd. Die opmerking raakt aan wat Vrede zo overtuigend doet in haar krachtige monoloog: het verbinden van verschillende tijden.

Tijd zal ons leren Theater ★★★★☆ Door Romana Vrede en Otion voor Het Nationale Theater. Eindregie Erik Whien. 1/7, Koninklijke Schouwburg Den Haag. Aldaar t/m 8/7.