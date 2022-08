In ‘This Woman’s Work’ schrijven bekende vrouwen over de soundtrack van hun leven

Kim Gordon Beeld David Black

In de muziek zijn al sinds mensenheugenis mannen de poortwachters, die vonnissen over goed en slecht, hoog en laag, veelbelovend of kansloos. Dat gold ook voor de popmuziek: de jongens bepaalden wat hip was. Al zijn er gelukkig uitzonderingen, toch zijn de meeste sterren, dj’s, producers en muziekrecensenten mannen. Zíj bepaalden de muzikale canon, waarin mannen domineren.

Wie de teksten heeft gelezen waarmee This Woman’s Work, essays van vrouwen over muziek, werden aangekondigd, zou denken dat het boek gaat over het bevechten van een plaats voor vrouwen op de muzikale apenrots en het uitblijven van verdiende eer en roem. Maar daarover hebben de schrijvers het niet. Misschien is een boek met zestien hoogwaardige essays door en merendeels over vrouwen op zichzelf al een daad van verzet, maar de stukken zelf gaan niet over achterstelling of miskenning.

Deze schrijvers uit het Angelsaksische taalgebied, van piepjong tot in de zeventig (hun leeftijden staan helaas niet vermeld, wat interessant was geweest gezien het tijdsbeeld dat ze schetsen) beschrijven de soundtrack van hun leven, de melodieën die hun jeugd kleurden, de ritmes waarop hun gedachten en emoties ontstonden, de klanken en idolen die hen begeleidden bij keuzes in hun werk, relaties en identiteit.

De bundel werd samengesteld door Kim Gordon, medeoprichter van de rockband Sonic Youth en Sinéad Gleeson, een Ierse schrijver en muziekjournalist. De bijdragen van de samenstellers horen niet tot de hoogtepunten van het boek, maar ze wisten er een indrukwekkende line-up voor bijeen te brengen: gelauwerde schrijvers als Rachel Kushner, Margo Jefferson, Anne Enright en Maggie Nelson.

In de essays die me het meest bijbleven, heeft muziek de rol van emotionele geleider. Muziek brengt je in enkele seconden terug naar waar je nooit meer had willen zijn of smartelijk naar terugverlangt. Naar nooit meer achterhaalbaar geluk of heerlijk zwelgen, naar de meest romantische, blij makende, pijnlijkste, genantste en verdrietigste momenten en levensfasen.

Fatima Bhutto, een kind van Pakistaanse ouders, politieke vluchtelingen die naar Syrië uitweken, werd tijdens haar jeugd in dat land doordrenkt met verlangen naar een land dat ze nooit had gekend, maar waar ze ooit, als de dictatuur was verdreven, naartoe zou gaan. Haar vader draaide The Dock of the Bay van Otis Redding grijs, het lied van een man ver van huis. Met Harry Belafonte zongen ze ‘daylight come and me wanna go home’. Thuis klonken ook Pakistaanse volksliedjes en gezongen gedichten, door de dictator verboden. ‘Tirannen haten muziek omdat ze ondanks al hun macht en geweld nooit ofte nimmer kunnen beheersen wat mooi is.’

Sinéad Gleeson Beeld Bríd O’Donovan

In een grappig, schrijnend essay volgt Leslie Jamison haar eigen ontwikkeling tot de vrouw die ze nu is – succesvol schrijver, alleenstaande moeder – aan de hand van acht mixtapes die ze maakte of kreeg van anderen. Ze ontdekt dat ze jarenlang geen eigen smaak of voorkeur had, maar zich voegde naar die van bewonderde mannen, eerst haar broers, later haar minnaars, naar wier goedkeuring ze hunkerde. Kort na haar scheiding belandt ze met haar peuterdochter in een krappe flat in Brooklyn, waar ze vanwege covid in quarantaine moeten. Tijdens dat isolement schudt ze het door mannen bepaalde verleden en het eeuwige treuren om afwijzing van zich af. Ze maakt een nieuwe mix, en danst met haar dochter door de kamer. ‘Liefde was waar ik altijd had willen zijn. Kennelijk was ik daar al.’

Muziek biedt het verdriet een vorm. In het ontroerende essay van Zakia Sewell, kind van twee ouders die samen muziek maakten, geeft een oude opname waarop ze haar hoort zingen de jongvolwassen dochter haar moeder terug. Sewells moeder bleek, kort na Zakia’s geboorte, aan schizofrenie te lijden; ze was vaak afwezig. Op die bandopname klinkt ze gelukkig: ‘De stem van iemand die ik heel lang geleden ben kwijtgeraakt, voor ik kon begrijpen wat ik kwijt was.’

Het aangrijpendste essay is dat van Yiyun Li, een in China geboren Amerikaanse romanschrijver. Ze vertelt hoe ze, alleen in de auto, hardop communistische propagandaliedjes uit haar jeugd zingt – een beschamende vorm van weemoed. Ze vertelt ontspannen iets over haar zoon Vincent, die van musicals hield, vooral van Les Miserables. Het boek van Victor Hugo werd zijn lievelingsboek. Dan schrijft ze, als een mokerslag, dat Vincent op een dag plotseling overleed. De musical en het boek verloren hun glans, raakten beladen. Li concludeert: ‘Kunst is niet meer dan een symbool, een placeholder voor het leven. (…) Je worstelt niet met de symbolen, maar met het leven zelf.’ Over dat symbool wordt in deze bundel briljant geschreven.