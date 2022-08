In The Princess krijgt de kijker de vrijheid zelf commentaar te bedenken bij het leven van Diana ★★★★☆

The Princess

Verlegen maar meteen innemend, zo betreedt Diana in The Princess haar tragische soapsprookje. Aan het begin van de documentaire zien we haar als werkende vrouw van 19 in een auto stappen. De voor haar huis samengedromde journalisten – hoe voelt ze zich, is ze al verloofd met prins Charles? – deren haar nauwelijks. Ze beseft nog niet dat de media hun jacht op haar hebben geopend, en dat die zal duren tot haar dood.

Als toeschouwer besef je dat allemaal wél, en die voorsprong is wat The Princess zo schrijnend maakt. Je zou kunnen denken dat een nieuwe documentaire weinig toevoegt aan de eerdere documentaires, speelfilms, series en zelfs musicals die prinses Diana als personage opvoerden. Misschien was dat ook zo geweest wanneer de Engelse regisseur Ed Perkins de voor de hand liggende mix van archiefmateriaal en commentatoren had afgeleverd.

In plaats daarvan stelde Perkins zijn film, zowel wat betreft de beelden als het gesproken commentaar, volledig samen uit contemporaine reportages, televisie-interviews en amateuropnamen. Dat geeft het krachtig gemonteerde The Princess een overrompelende directheid: tijdens het kijken voel je je vaak een tijdreiziger die midden in een afschuwelijk verlopende geschiedenis is beland maar verder machteloos staat. Daar gaat Diana dan, in haar koets, op weg naar de trouwplechtigheden. Ach, alweer zwanger, terwijl Charles lekker gaat polo spelen. Is dat niet Camilla Parker Bowles, Charles’ minnares en latere echtgenote? Het lijkt wel een paranoïde kostuumthriller, hoe Perkins vooruitwijzende shots van haar of een sinister kijkende koningin Elizabeth door het geheel strooit.

En zie Diana moederziel alleen zitten op een bankje bij de Taj Mahal. Alsof ze nooit meer wil opstaan. Het is griezelig, hoe makkelijk de monsterlijke sensatiejournalistiek van toen je in zijn greep krijgt.

Tegelijkertijd plaatst de vorm van The Princess je op een welkome kritische afstand. Zonder tussenkomst van talking heads die een hapklare interpretatie van de beelden voorschotelen, krijgt de kijker de vrijheid om eigen commentaar te bedenken en door projecties heen te prikken. Luister naar de seksistische ondertoon in de verslaggeving, bijvoorbeeld. En zie hoe Diana erop wordt afgerekend wanneer ze meer grip probeert te krijgen op haar rol in de alsmaar grotere draaikolk van paparazzi en collectieve hysterie. Waar sloeg die obsessie met Diana eigenlijk op, en wie cultiveerde die – de pers, of het hongerige publiek? Hoe zou het Diana vergaan in het tijdperk van smartphones, sociale media en desinformatie?

Perkins schept ruimte en aanknopingspunten voor zulke overwegingen, terwijl de beelden intussen ook voor zichzelf spreken. Al moet je dan soms wel goed opletten. Wanneer Charles tegen journalisten zegt hoe gelukkig hij was toen hij met Diana trouwde, mis je makkelijk het ontregelend vuile gezicht dat zij achter hem trekt. Of maakte ze soms een liefdevol grapje?