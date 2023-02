In ‘The Law According to Lidia Poët’ knettert hoofdrolspeler Matilda de Angelis van het scherm ★★★☆☆

Matilda De Angelis als Lidia Poët in ‘The Law According to Lidia Poët’.

De Lidia Poët uit de titel van de nieuwe kostuumserie The Law According to Lidia Poët heeft echt bestaan. Althans, het leven van deze eerste vrouwelijke advocaat in Italië loopt op een aantal aspecten parallel met dat van de titelfiguur uit deze Italiaanse serie. Poët werd in 1855 geboren op Sardinië en studeerde rechten in Turijn. Na een onderzoeksstage bij een Turijns kantoor werd ze in 1883 ingeschreven bij de orde van advocaten. De procureur-generaal ging in beroep, omdat hij vond dat de toetreding van een vrouw afbreuk zou doen aan het ambt, of iets dergelijks. In elk geval werd de eerste vrouwelijke advocaat weer uit de orde gegooid en verloor ze ook het hoger beroep.

De Netflix-serie schetst in de eerste aflevering deze historische situatie. Vervolgens worden de lege plekken in de Poëts biografie ingevuld door van haar een vrijgevochten speurder te maken die haar gelijk probeert te halen door moordmysteries in de hogere Italiaanse klassen op te lossen. Ondertussen spelen er allerlei familieperikelen, onder meer met haar conservatieve broer, die advocaat is. En dan is er nog de kwestie van de twee mannen die om haar hand strijden.

Het realisme in The Law According to Lidia Poët is te vergelijken met een moderne Jane Austen-verfilming als Emma (2020) of eerdere Netflix-kostuumseries als Bridgerton, waarbij de personages in een soort hyperversie van een historisch tijdperk leven. Met haar twee minnaars en haar ongetemde woede over haar lot heeft Poët, gespeeld door Matilda De Angelis, soms meer weg van een contemporaine heldin die in de 19de eeuw is verdwaald. Haar werkwijze heeft minder te maken met het briljant deduceren van een Sherlock Holmes dan met het omhelzen van moderne opsporingsmethoden, die door het justitieel establishment met wantrouwen worden bekeken. De soundtrack bestaat deels uit gitaarrock , een variant op de Bridgerton-ingreep waarbij we Top 2000-nummers op historische instrumenten hoorden. En verder biedt de serie een eindeloze parade aan schitterende kostuums, waarbij de titelfiguur werkelijk in elke scène oogstrelend voor de dag komt.

De misdaadplots zijn niet al te opwindend, maar de cast en vooral hoofdrolspeler De Angelis (die u zou kunnen kennen uit de HBO Max-serie The Undoing) knettert van het scherm. Met een superieur samenspel van opgetrokken wenkbrauwen en trillende neusvleugels opent de actrice een hele wereld van spot, minachting en hartstocht.

En hoe liep het af met de echte Lidia Poët? Pas op haar 65ste, in 1920, werd ze alsnog opgenomen in de orde van advocaten in Turijn. Ze overleed in 1949 op 93-jarige leeftijd als icoon voor de strijd voor vrouwenrechten in Italië. Ruim zeventig jaar later duikt ze opnieuw op, nu als Netflix-heldin.