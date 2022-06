In The Inside Outtakes komt performer Bo Burnham met nog meer magische liedjes ★★★★☆

Bo Burnham / Inside Outtakes

Er is een moment in The Inside Outtakes waarin we zien hoe de performer, acteur, zanger en ­regisseur Bo Burnham een Zoomgesprek heeft met allerlei varianten van zichzelf. Het gesprek gaat over zijn Netflix-comedyspecial Inside, waarin Burnham het lockdownjaar 2020 frontaal aanvalt. ‘Hogere quarantainekunst’, schreef de Volkskrant over de special, die in een paar maanden werd opgenomen in een studio achter het huis van Burnham. Met een keyboard, lichteffecten en dat buitengewone muzikale talent maakte hij een indrukwekkende onemanshow (met zichzelf als het enige publiek), waarin hij observaties over het isolement dat corona moeiteloos en vindingrijk combineerde met de eenzaamheid die we voor onze beeldschermen voelen.

Het Zoomgesprek met zichzelf over zijn eigen special, over onder meer het gebrek aan diversiteit in zijn soloshow, is helemaal Burnham. Hij reflecteert eindeloos op media en zijn eigen rol daarin. Het is niet verwonderlijk dat hij deze voetnoot met ‘restmateriaal’ van Inside van ruim een uur, The Inside Outtakes, op YouTube plaatste. Na 24 uur noteert de productie 2,3 miljoen weergaven. Burnham was een van de eerste grote YouTubesterren, die als 16-jarige doorbrak op het nog gloednieuwe medium met zelfgeschreven liedjes als My Whole Family Thinks I’m Gay. Jaren later is hij nog steeds een pionier op YouTube. In deze Outtakes steekt hij ook nog eens de draak met de spelregels van het gemiddelde YouTubefilmpje door zelf voor absurde banners en commercials te zorgen.

Verwacht niet de gepolijste productie die Inside was. Maar als dit al van de tafel viel, dan willen we zo snel mogelijk weer naar de oorspronkelijke productie kijken. Er zitten liedjes en zelfs openingsakkoorden in die meteen magisch zijn. Maar Burnham is streng voor zichzelf. Outtakes is op zijn minst een fascinerende weergave van het creatieve proces van een van de origineelste kunstenaars van deze tijd.

En dan introduceert Burnham aan het slot van de Outtakes, alsof hij het Marvel Cinematic Universe zelf is, de komende spin-offs van het Inside-­universum. Hij kan nog jaren vooruit. We geloven hem op zijn woord.