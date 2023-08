In ‘The Following Evening’ gaan twee generaties op zoek naar betekenis in het leven, de liefde en de kunst ★★★☆☆

Ellen Maddow (onder) en Paul Zimet in 'The Following Evening' van 600 Highwaymen en Talking Band. Beeld Maria Baranova

Theater is de kunstvorm die echt verdriet uit valse tranen kan destilleren. In The Following Evening blikt een ouder echtpaar (Ellen Maddow en Paul Zimet) terug op een leven dat verweven is met het toneel. In tal van stukken speelden ze samen, nu vragen ze zich af van welke betekenis ze zijn geweest. Met de dood op de hielen, voeren ze hun laatste toneelstuk op, in hun loft middenin in New York, een stad die voortdurend verandert en toch hetzelfde blijft.

Het Amerikaanse gezelschap 600 Highwaymen brengt een melancholische theatervoorstelling naar het Groningse Noorderzon. De liefdevolle dialoog wordt prompt geïnterrumpeerd door een jonger koppel (Abigail Browde en Michael Silverstone), dat nog in de bloei van het leven is. Soms vallen hun dialogen samen met die van het oudere koppel, soms zijn ze losgezongen van elkaar. Soms helpen de jonge spelers de oudere een handje op weg, of andersom, in liefdevolle toenaderingen. Zo wordt The Following Evening ook een intergenerationeel portret over kunst, leven en liefde.

De spelers blijven met hun staccato uitgesproken zinnen en gechoreografeerde bewegingspatronen ver van identificatie. Deze personages zitten vast in mise-en-scènes en aandoenlijke dansroutines: het theater geeft hen houvast maar is ook iets wat ze niet kunnen loslaten, net zoals ze elkaar en hun leven moeilijk kunnen loslaten.

Deze interessante materie staat garant voor tal van mooie filosofische bespiegelingen. Qua ritme blijft de voorstelling wel erg statisch. Traag, op het kabbelende af, ontvouwt zich een talig duet waarin de vergankelijkheid van theater een metafoor wordt voor het leven: het enige dat overblijft, zijn de omstanders die erover napraten, de toeschouwers, totdat ook die, net als zij, zullen sterven.