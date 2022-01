In The Electrical Life of Louis Wain zet Benedict Cumberbatch een cartooneske versie van het genie Wain neer ★★☆☆☆

The electrical life of Louis Wain

De zonderlinge genie: de Engelse steracteur Benedict Cumberbatch etaleert met dit type rol inmiddels een ware specialiteit. Hij beheerst een breed spectrum, van serieus en relatief ingetogen (Alan Turing in The Imitation Game) tot dik aangezet (Marvelmagiër Doctor Strange), zonder daarbij volledig in zijn personages te verdwijnen. Je blijft ondanks alles naar Cumberbatch kijken, zoals Tom Hanks ook altijd in de eerste plaats Tom Hanks is.

De vermaarde kattentekenaar Louis Wain (1860-1939) zou zich hier in theorie moeiteloos bij kunnen voegen. Hij was degene die in Victoriaans Engeland de verguisde kat als huisdier omarmde én wereldfaam vergaarde met een eindeloze reeks kattenillustraties. Daarbij werd de kat in allerlei knusse huiselijke situaties geplaatst, voorzien van aandoenlijke menselijke eigenschappen. Tekenen deed hij in moordend tempo, met twee handen tegelijk. Achter die tekeningen ging een man schuil vol angsten en neurosen. Geen idee hoe zich te verhouden tot de meeste mensen om hem heen.

Het weerhield hem niet van een huwelijk. En hij verlichtte het leven van zijn ongeneeslijk zieke vrouw door haar te overladen met tekeningen, onder meer van hun eigen huiskat Peter. Wain veranderde de publieke opinie over de kat, als we The Electrical Life of Louis Wain mogen geloven. Hij werd door de uitgever van Londen Illustrated News gevraagd om een dagelijkse productie kattentekeningen. Hij hoopt zijn lezers met het werk van Wain wat licht in donkere tijden te bieden – zo zal deze film ongetwijfeld ook zijn bedoeld.

Cumberbatch bevindt zich hier qua reikwijdte van zijn genieënrepertoire nadrukkelijk op de cartooneske vleugel. Zijn Wain is eigenaardig – en dat zullen we weten. En omdat hij ondanks een puntsnor zo herkenbaar Cumberbatch is, zien we vooral Cumberbatch zwoegen op talloze tics en eigenaardigheden.

Neem de zwembadscènes. Als hij de man van Illustrated London News treft terwijl die in een rustiek zwembadje beschaafd zijn dagelijkse baantjes trekt, slaat de illustrator ook aan het zwemmen. Als een bezetene natuurlijk. Spetters richting het plafond. Veel dieper gaat de psychologisering van Wain eigenlijk niet. Een andere opvallende factor – de wat protserig-schilderachtige stijl van de film – zou treffend gekozen zijn als het werk van Wain dezelfde kenmerken had, maar dat is dus niet zo. Dan voelt zo’n opmerkelijke keuze al gauw als willekeur.

Wain, wegbereider van het kattenfilmpje en daarmee voor zo’n beetje de halve mensheid een legende, verdient een zorgvuldigere behandeling.