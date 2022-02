In The Card Counter haalt Paul Schrader alles uit hoofdrolspeler Oscar Isaac ★★★★☆

Willem Dafoe en Oscar Isaac in ‘The Card Counter’ (2021).

William Tell noemt hij zich, de beroepsgokker uit The Card Counter. Zo’n man die razend vlug kaarten telt en zo pokerspelletjes wint in casino’s van de tweede of derde garnituur. Hij is beheerst: nooit te veel winnen, niet opvallen. Liever overnachten in een nabijgelegen motelletje dan in de casinohotels, waar ze je in de gaten houden. Hij is ook een man die motelkamers na binnenkomst meteen ombouwt: prenten van de muur, telefoonstekker eruit, al het meubilair netjes inpakken met lakens, tot er een steriele en eenkleurige ruimte resteert. Als een cel, of een tombe.

Tell, een oud-militair, zat een jarenlange straf uit wegens zijn wangedrag als verhoorder in het Amerikaanse leger: het kaartspel verschaft hem grip in een ontworteld en solitair bestaan. Zijn in schuldgevoel gedrenkte gedachten pent hij neer in een schrift; de kijker van The Card Counter krijgt ze geserveerd als monologue intérieur.

Een zelfdestructieve man op zoek naar verlossing: in alles een archetypische held voor cineast Paul Schrader, die de mal van deze soort al vroeg perfectioneerde met zijn schepping Travis Bickle, de slapeloze chauffeur en vigilante uit Martin Scorseses Taxi Driver. Schrader, nu 75, pookte de herfst van zijn regiecarrière op met zijn vorige en indringende drama First Reformed, waarin een door verlies en ziekte gehavende dominee zichzelf langzaam omvormt tot ecoterrorist.

The Card Counter bezit een soortgelijke kalme en onheilspellende tred: Schrader dompelt de kijker onder in dat repetitieve casinobestaan, demonstreert de monotone gokcodes van zijn personage. Om vervolgens een drietal ontregelaars op diens pad te brengen: eerst is er ‘majoor Gordo’ (Willem Dafoe), de gepensioneerde ex-superieur van de gokker, die (toevallig?) in de buurt opduikt. Ook klampt een jonge en getroebleerde knul (Tye Sheridan) aan bij Tell. En is er de vrouwelijke liaison van een gokkersstal (Tiffany Haddish), die voorzichtig door zijn pantser tracht te breken.

Hier en daar heeft Schrader wat kunstgrepen nodig om zijn personages de juiste kanten op te manoeuvreren. Ook is hij gaandeweg wat kwistig met de emotieversterkende muziek. Maar hij trekt alles uit zijn hoofdrolspeler Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, A Most Violent Year), in wiens intens doffe, starende blik soms even een sprankje menselijkheid oplicht, of iets maniakaals.

Schraders Travis Bickle belichaamde de psychische beschadiging van de oorlog in Vietnam, in de jaren zeventig. Card counter en veteraan William Tell, niet minder beschadigd, torst de versere Amerikaanse oorlogszonden.