In ‘The Blue Caftan’ wordt de spanning rond het geheim van kleermaker Halim steeds verder opgebouwd ★★★★☆

De Marokkaanse regisseur Maryam Touzani onderzoekt in haar werk graag delicate kwesties in haar thuisland. Zo schreef ze mee aan het script van Much loved (2015), dat over drie vrijgevochten prostituees in Marrakech gaat - de film werd in Marokko verboden. In haar bejubelde regiedebuut Adam (2019) vertelt Touzani het verhaal van een hoogzwangere alleenstaande vrouw. Wanhopig klopt ze aan bij een weduwe, die haar na enige aarzeling onderdak biedt (in Marokko zijn buitenechtelijke seksuele relaties strafbaar).

Voor haar nieuwe speelfilm The Blue Caftan koos de moedige Touzani wederom voor een heikel onderwerp. In het stadje Salé runt een echtpaar een atelier waar ze op de klassieke manier prachtige kaftans maken. In een lange intro zien we veel close-ups van de handen van kleermaker Halim (een fijne, ingetogen rol van Saleh Bakri) die de materialen bewerkt. Aan de balie worden ondertussen discussies gevoerd tussen klanten en Halims zieke echtgenote Mina (een voortreffelijke rol van Lubna Azabal, die ook te zien was in Adam). Hoewel de twee liefdevol met elkaar omgaan en Halim zich voortdurend bekommert over zijn vrouw, hangt er een bepaalde spanning om de introverte kleermaker heen. Wanneer hij een plaatselijke hamam bezoekt, zien we zijn ogen betoverd raken door andere mannen – en hoe hij met een van hen zijn seksuele behoeften bevredigt.

Terwijl de gezondheid van zijn vrouw achteruitgaat, bouwt Touzani de spanning in de film rond Halims geheim steeds verder op. Wanneer een nieuwe leerling aanklopt bij de meesterkleermaker, gespeeld door de jonge debutant Ayoub Missioui, raak je als kijker bedwelmd door de sensuele sfeer die er ontstaat. De veelzeggende blikken die de mannen uitwisselen, hun handen en lijven die elkaar tijdens het borduurwerk terloops raken, alles ademt lichamelijke liefde tussen de twee.

Des te pijnlijker is dan ook een vrijscène met het echtpaar: zodra Halim nietsvermoedend wil gaan slapen, neemt zijn zwakke vrouw het initiatief. De camera blijft daarbij gericht op de blik van Halim, die duidelijk worstelend met zijn gevoel voor zich uitstaart.

Op een geraffineerde manier vervlecht Touzani een ‘verboden liefde’, zoals we die wel vaker zien in films met lhbti’ers die in de kast zitten, met een verhaal over een getrouwd stel met een intense band. Wat het personage van Azabal vooral zo sterk en intrigerend maakt, is dat ze, ondanks dat ze op de hoogte lijkt van Halims bezigheden en worstelt met haar lichamelijke achteruitgang, geen wrok koestert.

Op het filmfestival in Cannes werd The Blue Caftan vorig jaar bekroond tot beste film in de ‘Un certain regard’-competitie. Na de voorstelling volgde een staande ovatie. Terecht, want het einde, hoewel je als kijker weet wat Halim en Mina te wachten staat, is overrompelend mooi.