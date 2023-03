In ‘Tár’ speelt Cate Blanchett een vrouw die haar macht misbruikt. Wat vindt ze zelf van de controverse rond de film?

Cate Blanchett en haar medespeelster in 'Tár' Nina Hoss op het Internationaal Filmfestival in Berlijn. Beeld Getty Images

Het is vanzelfsprekend dat de BN’ers die voor het Nederlandse televisieprogramma Maestro met het dirigeerstokje zwaaien, vergeleken bij Cate Blanchett hopeloze klungels lijken. Maar zelfs échte dirigenten ogen minder overtuigend (of overtuigd van zichzelf) dan haar Lydia Tár, de geniale en fictieve topdirigent uit Tár. Vul de superlatieven maar in: grootste rol van een van ’s werelds grootste actrices.

En ja, dat vereist veel studie: ‘Het begon met het script, waarin allerlei mensen genoemd werden van wie ik het werk niet goed kende. Ik raakte geobsedeerd door dirigent Kleiber (Carlos Kleiber, red.) en zijn getormenteerde relatie met zijn werk. Maar ook Antonia Brico fascineerde me, net als Marin Alsop en Nathalie Stutzmann. Bernard Haitink is een andere favoriet van mij. En ik bestudeerde de orkestvormen met dezelfde toewijding als de dirigenten zelf. Over de autocratie van de dirigentenwereld, de hiërarchie van de canon.’

Maar, waarschuwt de 53-jarige Australische actrice: ‘Deze film gáát niet over dirigeren. Dirigeren is voor Lydia als ademen. Ik moest haar manier van ademen ontdekken.’

Waar gaat Tár wel over, voor Blanchett?

‘Dat verandert van dag tot dag. Het is… ingewikkeld.’

Tegen collega-actrice Nina Hoss (bekend van Homeland), die naast haar zit: ‘Hoe vaak heb jij hem nu gezien?’

De Duitse actrice, die in de film Társ echtgenote en eerste violiste speelt: ‘Eén keer helemaal. En verder in stukjes, omdat ik de Duitse nasynchronisatie moest doen. Wil je dat ik zeg waarover ik denk dat het gaat?’

De actrices zitten in een hotelkamer tegenover een vijftal filmjournalisten. Blanchett draagt een crèmekleurig pak, Hoss een zwart colbert met zwarte das (‘daarover hebben we niet overlegd’). Vandaag is dag twee van de levenscyclus van Tár; de ochtend na de wereldpremière op het filmfestival van Venetië. In de dagen die volgen zal Tár meer lof oogsten dan welke andere titel dit jaar (‘dé film over deze tijd’), maar klinkt er ook felle kritiek. ‘Ik voelde me beledigd als vrouw, als dirigent en als lesbienne’, zei dirigent Marin Alsop tegen The Sunday Times. ‘Dat je de kans hebt om een vrouw in zo’n positie te portretteren en haar dan tot een misbruiker maakt – dat was voor mij hartverscheurend.’

Macht

In Tár is de Amerikaanse Lydia druk bezig een kroon op haar werk te plaatsen met een aanstaande uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie, die zal samenvallen met de presentatie van haar biografie Tár on Tár, als de dirigent beschuldigd wordt van manipulatief en grensoverschrijdend gedrag jegens een jonge vrouwelijke medewerker. De Amerikaanse regisseur en scenarist Todd Field schreef de hoofdrol speciaal voor Blanchett; zonder haar geen film.

Cate Blanchett als dirigent Lydia Tár in 'Tár'. Beeld Courtesy of Focus Features

‘Tár gaat over een succesvolle vrouw met een machtspositie’, zegt Hoss. ‘Maar wat doet dat met je, leiding geven aan zo’n instituut? Hoe werkt dat systeem op je in, met al die mensen om je heen die je op die positie willen houden, óf je juist die machtspositie willen ontnemen. Dat is nog maar één aspect van Tár. Ik denk dat iedere kijker er weer iets anders uit zal oppikken.’

Blanchett: ‘Het is een film met veel tentakels. Toen ik vanochtend wakker werd dacht ik: dit is een overpeinzing over macht. De macht van het individu tegenover de macht van de groep, wat natuurlijk speelt bij een orkest. Dirigenten spreken vaak over het orkest als hun instrument, maar tegelijkertijd bestaat dat orkest ook uit individuen. De klassieke muziekwereld is hiërarchisch, opgebouwd als een piramide. En historisch gezien is de muzikale canon mannelijk: gecreëerd door mannen. Kun je dat systeem nog uitdagen als je zelf de macht krijgt? Of word je erdoor opgeslokt en getransformeerd? Voor mij gaat Tár ook over iemand die op het punt staat om 50 te worden. Ze is niet meer bij, is misschien wel de verkeerde persoon voor dit moment. Je hoeft niet in de muziekindustrie of filmindustrie te werken om te weten wat dat betekent, 50 worden. Ze weet dat er na een piek een dal moet komen. Ze denkt: wat nu? En misschien denkt ze wel: nu blaas ik zelf alles op.’

Vraag aan Blanchett: hoe zet zij haar eigen macht in?

‘Met geweldige gratie en invoelingsvermogen’, antwoordt de actrice. ‘Haha. Je vraagt: hoe fucked ik zelf ben? Nou, net zoveel als iedereen. Nee, ik ben een witte vrouw, financieel onafhankelijk, geschoold, en ik heb werk, ben gezond. Dus ja: op dat niveau ben ik ongelooflijk machtig. Je moet weten waar en wanneer je die macht inzet. Toen ik met mijn echtgenoot de facto de leiding had over het nationale theater (Sydney Theatre Company, red.), wisten we ook dat we het theater niet als de ceo’s van het bedrijf moesten aansturen, maar als deelnemers van een ensemble. Maar soms is het zo dat als je je macht niet gebruikt op de manier waarop mensen dat gewend zijn – anders dan de wijze waarop we mannen hun macht hebben zien gebruiken – mensen veronderstellen dat je niet weet wat je aan het doen bent. Dat komt ook op de set voor. Soms is het creatief machtigste wat je kunt zeggen: ik weet het nog niet. Als een mannelijke regisseur dat zegt, denk je: wauw, dat is zó interessant, wat een durf! Als een vrouw het zegt, voel je de crew denken: o God, dit wordt een lange dag.’

Tár is hier en daar benoemd tot een ‘omgekeerde #MeToo-vertelling’, omdat een vrouw als dader wordt aangewezen terwijl juist mannelijke dirigenten de afgelopen jaren in het nieuws kwamen wegens wangedrag. Dat ziet Blanchett anders: ‘Natuurlijk, het thema van cancelcultuur zit in de film, en je kunt de kwestie van #MeToo er ook op plakken, maar dat zou volgens mij een generalisatie betekenen. Het is een film over de tijd waarin we nu leven, dus uiteraard zitten die zaken erin. Todd weeft de thema’s door de film: de mijnenvelden, valkuilen en loopgraven waarmee mensen die zich in het publieke domein begeven te maken hebben. Maar dat is plot, textuur. Het is níét de kern. Die is – durf ik dat te zeggen? – existentiëler dan dat.’

Cate Blanchett als dirigent Lydia Tár in 'Tár'. Beeld Courtesy of Focus Features

Vooroordelen

Kun je de kunst en de kunstenaar van elkaar scheiden, vraagt een journalist. Het is een van de vragen die Tár stelt. ‘Wierp hij niet een vrouw van de trap?’, merkt Lydia Tár op als haar oude mentor naar de filosoof Schopenhauer verwijst.

Blanchett: ‘Ik denk dat we dat moeten blijven onderzoeken. En dan moet ik aan Alma Mahler denken – Mahler staat ook centraal in de film. Ik zag een documentaire over haar. Wat een afgrijselijk en talentloos mens, dacht ik, wat deed ze Gustav Mahler aan? Maar daarna realiseerde ik me: er komt in deze documentaire niet één vrouw over haar aan het woord. Ik kreeg een compleet mannelijke geschiedenis van Alma Mahler.’

‘Als je wilt worstelen met de geesten van een eerdere tijd, moet je ook bereid zijn om boeken te lezen die enigszins aanstootgevend zijn in wat ze stellen. Is Schopenhauers werk nog steeds uitzonderlijk? Absoluut. En Picasso: je kunt vragen hebben bij wat zich afspeelde in zijn studio, maar als je voor Guernica staat, zie je een van grootste kunstwerken ooit gemaakt. Dat is een feit. Zelf ben ik geïnteresseerder in vragen stellen dan in sluitende antwoorden vinden. Dat is ook mijn probleem met een gesprek zoals dit: wat ik vandaag zeg wordt afgedrukt, en daarna vertaald naar het Mandarijn of Portugees, en dan misschien weer terug naar het Engels.’

Brede lach: ‘En dan lees ik ergens dat ik heb gezegd dat Schopenhauer een klootzak is en dat we zijn muziek niet meer zouden moeten programmeren.’

Een vormend moment voor haar kijk op acteren, vertelt Blanchett, was toen ze op haar 22ste David Mamets Oleanna speelde, een stuk over een universiteitsprofessor die door een vrouwelijke student van seksueel wangedrag wordt beschuldigd. ‘Dat was mijn eerste betaalde klus na de toneelschool. Ik vond het een vreselijk stuk. Ik gooide het door de kamer, pakte het op, herlas het en wierp het wéér weg. Vreselijk! Ik liep de repetitieruimte binnen vol vooroordelen, met allerlei dingen in mijn hoofd die ik erover wilde zeggen. Tijdens de generale repetitie struikelde ik, waarna ik in de lach schoot. De regisseur ging fucking los op me, schreeuwend: wie dacht ik wel dat ik was? Ik stond het stuk in de weg! Dit ging niet over mij! Als ik dit had gedaan tijdens de premièreavond, schreeuwde hij, had hij me ontslagen. Ik dacht: mijn carrière is voorbij. Dus ik huilen. En toen zei hij: ‘Nu sta je op en doe je het nog eens.’ Ik hád naar personeelszaken kunnen lopen, om daar te zeggen dat ik getraumatiseerd was door zijn aanpak. Maar ik deed wat hij van me vroeg. En ik zal je zeggen: dat veranderde mijn kijk op mijn werk. Ik zag wat dat stuk losmaakte, juist zonder opgeplakt oordeel. Er werd enorm hevig over gediscussieerd door het publiek: ik denk dat er na afloop wat echtscheidingen plaatsvonden in de foyer. En daar gaat het om! Het is niet aan ons om dat oordeel te vellen. We maken geen agitprop.’

Speels vorsende blik op haar toehoorders: ‘Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik begon aan Tár zonder een agenda. Het script van Todd zat zo vol leven, zo vol vragen. Dát trok me aan.’