In ‘Tanja – Dagboek van een guerrillera’ kiest regisseur Marcel Mettelsiefen duidelijk partij ★★☆☆☆

‘Tanja – dagboek van een guerrillera’ .

In 2002 sloot de Nederlandse Tanja Nijmeijer zich vanuit revolutionaire idealen aan bij de Colombiaanse guerrillabeweging FARC. ‘Ik was misschien een beetje naïef’, zegt ze daar nu over, al lijken haar opvattingen twintig jaar later niet wezenlijk gewijzigd. Het gebruik van geweld (FARC maakte talloze slachtoffers, onder meer door ontvoeringen en drugshandel) keurt Nijmeijer inmiddels af, maar ze lijkt nog steeds te vinden dat het destijds noodzakelijk was.

Hoewel de documentaire Tanja – Dagboek van een guerrillera een genuanceerd beeld probeert te schetsen en ook de slachtoffers benoemt, kiest de Duitse regisseur Marcel Mettelsiefen duidelijk partij. Zijn voelbare eerbied voor Nijmeijer levert een nogal vlak en tam portret op, dat weinig toevoegt aan het boek dat zij in 2021 over haar ervaringen schreef.