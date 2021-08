In Stray levert het klassenverschil tussen de verschillende honden de sterkste beelden op ★★★☆☆

Stray

In het begin van Stray jaagt hond Zeytin een kat in een boom, alsof hier zo snel mogelijk een statement moet worden gemaakt. Uiteraard geven de dakloze viervoeters – net als de katten in Kedi vooral gefilmd in en om Istanbul – de regisseur óók een excuus om de onderkant van de menselijke samenleving te filmen: ze delen hun leefgebied onder meer met Syrische zwerfjongeren. Desondanks levert het klassenverschil tussen honden onderling de krachtigste beelden op. Kijk hoe achteloos Zeytin in een winkelstraat op een viezig bot kauwt, terwijl wat nuffige hondjes in regenjasjes achter hun baasje aan trippelen.