In Storm woeden zeker geen orkanen of tornado’s, het is eerder een rustig wervelen van luchtstromen ★★★☆☆

Storm door LeineRoebana Beeld Anna van Kooij

Een zomerse bries en een lentestorm, dat zijn associaties die opkomen bij de nieuwe voorstelling van het choreografenduo Andrea Leine en Harijono Roebana. In Storm woeden zeker geen orkanen of tornado’s, eerder oogt het als een rustig wervelen van golvende luchtstromen. Dat zit in de choreografie waarin zes dansers ieder een eigen twist mogen geven aan draaiende bewegingen en uit het lood hangende dansrondjes.

Kris Mohammed Adem, David Mackor en David Kweksilber in Storm door LeineRoebana Beeld Anna van Kooij

Kris Mohammed Adem, oorspronkelijk van Cyprus, echoot met wervelende en verende passen het duidelijkst sporen van Griekse volksdansen – die vormen een belangrijke inspiratiebron voor deze samenwerking tussen LeineRoebana en Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki. Als een bruisend draaikolkje plopt hij telkens tussen vijf collega’s op.

Andrea Pisano, geboren op Sardinië, scandeert halverwege in het Italiaans de vier elementen vuur, water, aarde, lucht. Maar die talige erupties, waaronder ook het gehuil van een zeekoe, verstoren vooral de mediterrane sfeer waarin individuen naar een gedeelde collectiviteit zoeken zonder hun eigenheid op te hoeven geven. De een schrijdt voorbij in een lichtblauw cirkelkostuum in harmonicavorm, de ander hult zich in een taartjurk met laagjes in tinten zeeblauw. Dat zijn eerder sculpturale poses met de handtekening van modeontwerper Carlijn Veurink, dan dat ze de bewegingsvrijheid binnen de choreografie bepalen.

Storm door LeineRoebana Beeld Anna van Kooij

Dat doet wel Tsoupaki’s nieuwe compositie, die door drie rondlopende muzikanten als beweeglijk windorgel door de ruimte wordt geblazen. Een brommende contrabas, een weeklagende klarinet en een tegensputterende theorbe zorgen voor fijne stofwolkjes in een verder nog wat gelijkmatige voorstelling. Dat kan aan de vlakke uitvoering in Nieuwegein liggen. Of aan de storm die net te vroeg is gaan liggen in deze wel spannende samenwerking tussen dans en nieuwe muziek. De volgende keer iets meer wind zaaien, om een luchtklarende storm te oogsten.