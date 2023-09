Blad: Coldplay

Voor een man die het na de eerste twee, vooruit, drie platen allemaal wel geloofde met Coldplay, is een special over de band wellicht iets te veel van het goede. Soundz doet met een glossy een poging de sceptici te overtuigen en de fans te paaien. Die laatste groep is groot. De vier concerten lokten afgelopen zomer 200 duizend mensen naar de Johan Cruijff Arena.

In zijn voorwoord brengt hoofdredacteur Jean-Paul Heck het Britse fenomeen – want dat is het, Coldplay is een fenomeen – kernachtig in kaart. Het fenomeen is ongrijpbaar, schrijft Heck.

‘Elke plaat zet de luisteraar op het verkeerde been.’ Dat klopt in elk geval. Plus: ‘De concerten in de Johan Cruijff Arena bewezen nogmaals dat de band ook als live-act op eenzame hoogte staat’.

In Soundz worden alle hoeken van het imperium van Coldplay verkend, ook de niet-muzikale. Wat Coldplay sowieso sympathiek maakt, is het idealisme en het verlangen naar duurzaamheid. Het Rotterdamse bedrijf Energy Floors levert voor de tournee tegels die energie opwekken als er op wordt gedanst en wegwerpplastic komt de concertzalen en stadions niet in.

‘Ik maak mij druk om het milieu’, zegt frontman Chris Martin in een kort interview met hoofdredacteur Heck. Hij geloof in ‘eerlijke handel met derdewereldlanden en de rechten van mensen’. Martin maakt ook anderszins indruk op de interviewer: ‘Chris Martin is wellicht de liefste superster ter wereld’.

Elders loodst Chris van Oosterom de lezers met kennis van zaken door het oeuvre dat de band sinds 2000 opbouwde, negen platen. Hij is welwillend. Over de curieuze grabbelton Everyday Life uit 2019 schrijft hij: ‘Wie Pakistaanse dichters, Alice Coltrane en Nigeriaanse koren stilistisch met elkaar kan verzoenen, is tot wonderen in staat.’

Laat dat nou net de plaat zijn die een andere medewerker aan de special, Leo Blokhuis, over de streep trok. Daar was wat aan vooraf gegaan. ‘Radiohead light’, had hij Coldplay genoemd. ‘Who is this Leo-guy?!?’, reageerde zanger Martin vertwijfeld. Blokhuis nu: ‘Everyday Life is het bewijs dat Coldplay het kan, echt originele en spannende muziek maken.’

De meest onverwachte woorden in de special komen uit de mond van een fan, Joop Koning uit Culemborg. ‘Ik vind dat zowel David Bowie als Coldplay muziek met passie maakt.’