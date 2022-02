In soepel, ironisch proza bevraagt Natalie Koch de liefde

De nieuwe roman van Natalie Koch (1966), Buiten is de wereld normaal, is bijzonder. Zo’n boek waarin bijna niets gebeurt, maar dat toch voortdurend intrigeert, zoals De avonden van Gerard Reve. De hoofdpersoon is de outsider Ella. Ze is gestopt met haar promotieonderzoek en werkt sinds kort als taxichauffeur. Haar contact met Rick, een hoogleraar middeleeuwse literatuur, heeft ze abrupt beëindigd. Niet omdat ze niet meer van hem houdt – integendeel – maar omdat ze relaties niet aankan. Ze heeft een haast hoofs idee over de liefde en vreest voor de alledaagsheid ervan: ‘Liefde gedijde beter als mensen er met hun vingers van afbleven.’ Op afstand, vanuit de taxi, blijft Ella Rick volgen.

Buiten is de wereld normaal is een onderzoek naar verlangen en intimiteit. Een heel filosofisch boek, eigenlijk, zonder dat Koch haar levensvragen er al te dik bovenop legt. Haar proza is soepel en aangenaam ironisch: ‘Je kunt nog zo losbandig en wars van conventies geleefd hebben, dood kom je netjes op een rij terecht. De orde wint het altijd.’ Kortom: van harte aanbevolen, dit boek.

Natalie Koch: Buiten is de wereld normaal. Querido; € 20.