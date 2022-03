In slim geschreven, bijna literaire taal trekt Real Dictators de luisteraar de verhalen in ★★★★☆

Hoe wordt een mens tot een dictator? Dat onderzoekt de Britse podcast Real Dictators, waarin tirannen als Jozef Stalin, Mao Zedong, Francisco Franco en Adolf Hitler onder de loep worden genomen. In afleveringen van zo’n drie kwartier reconstrueert Noiser, producent van geschiedenispodcast als History Daily, de levens van deze mannen: van hun jeugd tot hun klim naar absolute macht.

In slim geschreven, bijna literaire taal en met een fijn stemgeluid trekt acteur Paul McGann de luisteraar de verhalen in. Inzichten van historici en betrokkenen worden afgewisseld met beeldende scènes met hoorspel-achtige elementen. Zo bevind je je plotseling in het achterkamertje van een boerderij in de Chinese Hunan-provincie, waar de 17 jaar oude Mao bij kaarslicht boeken leest die zijn vader verboden heeft. Of naast de jonge Hitler, die hijgend wegrent na zijn mislukte couppoging in München, terwijl op de achtergrond schoten en geschreeuw klinken.

De verhalen worden smakelijk en met gevoel voor drama opgediend, soms nét wat over de top. Toch vliegt het nooit echt uit de bocht, omdat de nadruk blijft liggen bij gedegen historisch onderzoek. De podcast blijft weg van speculatie en ongegrond gepsychologiseer. Zo wordt genoemd dat Mao wellicht een antisociale persoonlijkheidsstoornis had, ​​dat Kim Jong-il op een liefdeloze manier is opgevoed of dat Hitlers vader autoritair was, maar expliciete verbanden met hun gedrag worden niet gelegd. Real Dictators blijft bij de feiten, en dat siert de podcast.

Wie meer van de verhalen luistert, gaat patronen herkennen: het regeren zonder duidelijk plan, maar met des te meer pathos, het zaaien van angst door willekeurig geweld en de persoonlijkheidscultus die elke dictator op zijn eigen manier kweekte. Het is fascinerend om te horen hoe die elementen steeds een andere invulling krijgen. Speciale vermelding verdient bijvoorbeeld het drieluik over Kim Jong-il, dat ingaat op zijn obsessie met (Hollywood)films en de invloed die dat had op zijn propagandamachine en kijk op de wereld.

Er komt veel informatie op je af, en Real Dictators is dan ook vooral een podcast voor aandachtige luisteraars die graag diep in een onderwerp duiken. Zo zijn er maar liefst dertien afleveringen te beluisteren over Hitler, die je doen beseffen hoe weinig je eigenlijk wist. Ook valt er veel te ontdekken over minder bekende tirannen, zoals Saparmurat Niyazov, die vanaf de jaren negentig het nieuwe land Turkmenistan volledig naar zijn hand wist te zetten, of de Haïtiaanse ‘voodootiran’ Papa Doc. Leerzaam, onderhoudend en heel erg goed gemaakt.