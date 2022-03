In ‘Slachthuis vijf’, naar het boek van Kurt Vonnegut, ontbreken de waanzin en humor van het origineel ★★★☆☆

Bram Suijker in Slachthuis vijf van Theater Rotterdam. Beeld Sanne Peper

‘Zo gaat dat.’ In de satirische anti-oorlogsroman Slachthuis vijf (1969) van Kurt Vonnegut komt dat flegmatieke zinnetje 106 keer voor. Hoofdpersoon Billy Pilgrim zegt het steeds als iemand sterft, of als hij melding maakt van weer een zinloze wreedheid. Vonnegut baseerde Pilgrim op zijn eigen ervaringen als krijgsgevangene ten tijde van het apocalyptische bombardement op Dresden in februari 1945.

Zijn boek geldt als een van de grootste anti-oorlogsklassiekers: een krankzinnige mix van gruwelen, slapstick en absurdisme, van vleselijke, aardse taferelen en uitzinnige kosmische avonturen. Want Billy Pilgrim is ‘losgeraakt van de tijd’. Moeiteloos beweegt hij heen en weer tussen oorlog, huwelijk, kindertijd en naoorlogse carrière, in grote, niet-chronologische tijdssprongen. Bovendien beleeft hij een buitenissig buitenaards avontuur als hij wordt ontvoerd en tentoongesteld op de planeet Tralfamadore.

Van de Tralfalmadoriërs leert Pilgrim dat tijd niet lineair is. Iemand die sterft op het ene moment, is springlevend op een ander punt in de tijd. Dat inzicht helpt Billy om te gaan met zijn traumatische ervaring, met teleurstelling, verdriet en dood. En met de onbevattelijke wreedheid en het grote lijden van de mens. Zo gaat dat.

‘Alles was mooi en niets deed pijn’

Regisseur Erik Whien waagt zich bij Theater Rotterdam nu aan een theaterversie van dat wonderlijke boek. Een waagstuk, waarin veel goed gaat, maar toch ook iets cruciaals ontbreekt. Koen Tachelet maakte een nieuwe bewerking, die weliswaar uitblinkt in helderheid maar flink heeft ingeboet aan waanzin en humor. Daar staan schitterende theatrale beelden, intrigerende filosofische vragen en razend knap acrobatisch spel van Bram Suijker als Billy Pilgrim tegenover.

Het openingsbeeld is meteen adembenemend. Daarin daalt Suijker langzaam neer uit de lucht – een vallende man, eenzaam dolend in de leegte. Zo zal het hebben gevoeld, voor de 22-jarige die de bommenwerpers hun verzengende lading hoorde uitstorten op de stad, die vervolgens in het verwoeste maanlandschap brokken houtskool in de vorm van mensen aantrof en die nog intacte dode lichamen eigenhandig moest cremeren met een vlammenwerper. Hoe die ervaring ooit te delen, laat staan te boven te komen? De extreme lankmoedigheid van Pilgrim was voor Vonnegut het enige antwoord. Als zijn vrouw Valencia Billy vraagt hoe het was, die oorlog, antwoordt hij: ‘Alles was mooi en niets deed pijn’.

Regisseur Whien blijft trouw aan toon en taal van het boek: de staccato stijl, de laconieke teneur. Dat vereist een hachelijke balanceeroefening van Bram Suijker, die tegelijk onaangedaan, geestig, ironisch en diep tragisch moet zijn. Suijker heeft daarvoor zeker de gewenste lenigheid, en een mooi, naïef soort onschuld vermengd met duivelse charme. Toch houdt hij die precaire balans niet de hele voorstelling vol – of het is voor de toeschouwer uiteindelijk simpelweg ondoenlijk om mee te voelen met iemand die zo onberoerd blijft. Je weet dat het zijn afweermechanisme is, maar je voelt te weinig van wat eronder schuilgaat.

Tijdreizen als metafoor voor trauma

Er is één fraai ogenblik waarin Whien expliciet laat zien dat het tijdreizen een metafoor is voor trauma. Billy ligt na de oorlog naast zijn vrouw in bed, en even later omarmt hij een dood lichaam in oorlogstijd. Voor een getraumatiseerde blijft de tijd stilstaan. Hij blijft het moment herbeleven, hij is ontsnapt aan de gruwel en ervaart die toch elke dag weer. Dat gegeven is aangrijpend, maar het moment is te kort om dat gevoel te laten beklijven.

Daar komt bij dat Suijker hier naast personage ook vooral verteller moet zijn – een veelvoorkomende valkuil bij boekbewerkingen, die de kijker extra op afstand houdt. In de vlotte montage scheren we wat al te vluchtig langs de scènes: tussen Suijker en zijn medespelers – Hannah Hoekstra en Jip van den Dool – kan daardoor weinig dynamiek ontstaan, met uitzondering van een paar korte momenten waarin Hoekstra als Billy’s dochter Barbara even de menselijkheid voelbaar maakt: haar gemis, haar pijn, haar zorgen om haar dolende vader.

Zo blijft deze intelligente, esthetische enscenering al met al wat cerebraal, ook al maakt de oorlog in Oekraïne het geheel wel pijnlijk actueel. Het is met name één fraaie, existentiële decorvondst die nog het diepste raakt. Op het achtertoneel ontvouwt zich vliegensvlug een reusachtige opblaasbare baby: de bolle buik vult zich met lucht, met leven, de baby trappelt met zijn dikke benen, om daarna afschuwwekkend snel weer te verschrompelen. Leven en sterven in één ogenblik. Want ja, zo gaat dat.

Als toneelregisseur is Erik Whien grootmeester van de intermenselijke relaties en het psychologische raffinement. Bij Theater Rotterdam maakte hij eerder het roerende Revolutionary Road, het diep treffende Eindspel en het hartverscheurende Verdriet is het ding met veren. Tijdens het repeteren van Slachthuis vijf werden hij en zijn cast getroffen door de overeenkomsten tussen het boek en de oorlog in Oekraïne. Hij zei daarover: ‘We zien de geschiedenis zich op een gruwelijke manier herhalen. Kurt Vonnegut probeerde met Slachthuis vijf de absurditeit en de enorme zinloosheid van een oorlog te beschrijven, maar de realiteit is meedogenloos.’